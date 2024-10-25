В Екатеринбурге 19-летнего хулигана отправили в тюрьму на 7,5 лет

Posted 25 октября, 08:00
Published 25 октября, 08:00
Modified 25 октября, 08:02
Updated 25 октября, 08:02
Как удалось выяснить следствию, в декабре 2023 и январе 2024 года 19-летний мужчина очень активно боролся за парковочные места на улице Рощинской и Дорожной. Но его действия перешли порог дозволенного: он использовал пистолет и даже стрелял из него.
Во время перепалки в декабре 2023 осужденный промахнулся и чуть не попал в голову своему оппоненту, тот скрутил его и пресек дальнейшие действия. Однако в январе 2024 года осужденный припарковал свою машину на газоне, заметивший это прохожий начал снимать на телефон, за что получил несколько ударов по лицу, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.
Теперь следующие 7,5 лет осужденный проведет в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере 250 тысяч рублей каждому из потерпевших.
Напомним, что в Екатеринбурге не только жители дома борются за парковочные места, но и сами сотрудники. Так, 17 октября житель дома на Золотистом бульваре пытался заехать на платную парковку, за это он получил по голове от сотрудника.