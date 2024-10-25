В Екатеринбурге 19-летнего хулигана отправили в тюрьму на 7,5 лет

Во время перепалки в декабре 2023 осужденный промахнулся и чуть не попал в голову своему оппоненту, тот скрутил его и пресек дальнейшие действия. Однако в январе 2024 года осужденный припарковал свою машину на газоне, заметивший это прохожий начал снимать на телефон, за что получил несколько ударов по лицу, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.