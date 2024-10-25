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Posted 25 октября, 08:00

Published 25 октября, 08:00

Modified 25 октября, 08:02

Updated 25 октября, 08:02

В Екатеринбурге 19-летнего хулигана отправили в тюрьму на 7,5 лет

В Екатеринбурге 19-летнего хулигана отправили в тюрьму на 7,5 лет

25 октября 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 19-летний хулиган был так уверен в своей неприкосновенности, что в прямом смысле дрался и угрожал за места на парковке. За это его отправили в тюрьму на 7,5 лет.

Как удалось выяснить следствию, в декабре 2023 и январе 2024 года 19-летний мужчина очень активно боролся за парковочные места на улице Рощинской и Дорожной. Но его действия перешли порог дозволенного: он использовал пистолет и даже стрелял из него.

Во время перепалки в декабре 2023 осужденный промахнулся и чуть не попал в голову своему оппоненту, тот скрутил его и пресек дальнейшие действия. Однако в январе 2024 года осужденный припарковал свою машину на газоне, заметивший это прохожий начал снимать на телефон, за что получил несколько ударов по лицу, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.

Теперь следующие 7,5 лет осужденный проведет в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере 250 тысяч рублей каждому из потерпевших.

Напомним, что в Екатеринбурге не только жители дома борются за парковочные места, но и сами сотрудники. Так, 17 октября житель дома на Золотистом бульваре пытался заехать на платную парковку, за это он получил по голове от сотрудника.

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