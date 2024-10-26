В Сысертском районе мужчина выпал из окна после попойки

Posted 26 октября, 13:17
Published 26 октября, 13:17
Modified 26 октября, 13:19
Updated 26 октября, 13:19
Очевидцы происшествия утверждают, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает telegram-канал «Злой ЕКБ».
Также, по словам свидетелей, перед этим в квартире было очень шумно, завязалась драка. Пострадавший остался жив. Он был в сознании и общался с медиками скорой помощи. Позднее его госпитализировали.
В Екатеринбурге 23 октября из окна многоэтажки выпала пожилая женщина, она скончалась.