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Posted 26 октября, 13:17

Published 26 октября, 13:17

Modified 26 октября, 13:19

Updated 26 октября, 13:19

Подвыпивший мужчина выпал из окна в Сысертском районе

В Сысертском районе мужчина выпал из окна после попойки

26 октября 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney

Подвыпивший мужчина выпал из окна в Сысертском районе

Ночь, проведенная за распитием спиртных напитков, закончилась печально для жителя Сысертского района. Под утро он выпал из окна квартиры, где проходила вечеринка.

Очевидцы происшествия утверждают, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает telegram-канал «Злой ЕКБ».

Также, по словам свидетелей, перед этим в квартире было очень шумно, завязалась драка. Пострадавший остался жив. Он был в сознании и общался с медиками скорой помощи. Позднее его госпитализировали.

В Екатеринбурге 23 октября из окна многоэтажки выпала пожилая женщина, она скончалась.

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