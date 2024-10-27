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Posted 27 октября, 06:12

Published 27 октября, 06:12

Modified 27 октября, 06:14

Updated 27 октября, 06:14

На месте автосервиса в центре Екатеринбурга построят художественную школу

На месте автосервиса в центре Екатеринбурга построят художественную школу

27 октября 2024, 06:12
Фото: Е1 / Проектная документация
В Екатеринбурге появится новая художественная школа в пять этажей на перекрестке улица Тверитина — Белинского, где раньше располагался автосервис.

Отстроенное здание займет коллектив художественной школы №1, которая в настоящее время находится на улице Малышева. Новая школа будет рассчитана на 250 детей, пишет Е1.

Проектом занимается организация Андрея Гавриловского, которая построила бизнес-центр «Высоцкий», а также несколько жилых комплексов и отель. Реализация данного проекта обойдется приблизительно в 400 миллионов рублей.

На каждом этаже будут отдельные мастерские. Также в школе оборудуют кабинеты, компьютерный класс, зал для выставок и учительскую. Кроме того, у здания будет подземная парковка. Школу возведут до конца 2025 года.

Напомним, в Екатеринбурге разработали проект нового здания НИИ ОММ, который будет располагаться в Академическом районе.

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