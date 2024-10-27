На месте автосервиса в центре Екатеринбурга построят художественную школу

Posted 27 октября, 06:12
Published 27 октября, 06:12
Modified 27 октября, 06:14
Updated 27 октября, 06:14
Отстроенное здание займет коллектив художественной школы №1, которая в настоящее время находится на улице Малышева. Новая школа будет рассчитана на 250 детей, пишет Е1.
Проектом занимается организация Андрея Гавриловского, которая построила бизнес-центр «Высоцкий», а также несколько жилых комплексов и отель. Реализация данного проекта обойдется приблизительно в 400 миллионов рублей.
На каждом этаже будут отдельные мастерские. Также в школе оборудуют кабинеты, компьютерный класс, зал для выставок и учительскую. Кроме того, у здания будет подземная парковка. Школу возведут до конца 2025 года.
Напомним, в Екатеринбурге разработали проект нового здания НИИ ОММ, который будет располагаться в Академическом районе.