Женщина пинала мужчину на Вторчермете в Екатеринбурге

Posted 27 октября, 11:57
Published 27 октября, 11:57
Modified 27 октября, 11:59
Updated 27 октября, 11:59
Происходящее заметили прохожие. Мужчина лежал на земле, а женщина его пинала, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».
По какой причине горожанка накинулась на мужчину — неизвестно.
Напомним, жительница Екатеринбурга поссорилась с компанией подростков возле школы №163. Она пыталась у одного из школьников забрать велосипед, считая, что он может повредить ее ребенку. Кроме того, она нецензурно ругалась.