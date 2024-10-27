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Posted 27 октября, 11:57

Published 27 октября, 11:57

Modified 27 октября, 11:59

Updated 27 октября, 11:59

Женщина пинала мужчину на Вторчермете в Екатеринбурге

Женщина пинала мужчину на Вторчермете в Екатеринбурге

27 октября 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге неизвестная женщина пинала мужчину около общежития в районе Вторчермета.

Происходящее заметили прохожие. Мужчина лежал на земле, а женщина его пинала, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».

По какой причине горожанка накинулась на мужчину — неизвестно.

Напомним, жительница Екатеринбурга поссорилась с компанией подростков возле школы №163. Она пыталась у одного из школьников забрать велосипед, считая, что он может повредить ее ребенку. Кроме того, она нецензурно ругалась.

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