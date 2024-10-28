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Posted 28 октября, 10:01

Published 28 октября, 10:01

Modified 28 октября, 10:03

Updated 28 октября, 10:03

Подстреленного в Турции жителя Свердловской области выписали из больницы

Подстреленного в Турции жителя Свердловской области выписали из больницы

28 октября 2024, 10:01
Фото: 1MI
Жителя Свердловской области, в которого попала пуля во время перестрелки в Турции, выписали из больницы.

После травмы мужчина продолжает проходить реабилитацию. По словам его супруги, недавно они ездили на судмедэкспертизу, сейчас ждут ответ от турецкого МИДа, пишет URA.RU.

5 октября супруги гуляли по Стамбулу, как недалеко от них начались разборки, которые перешли в стрельбу. Одна шальная пуля ранила свердловчанина, его отвезли в больницу. Всего пострадало 4 человека.

Напомним, 23 октября 72-летний дед устроил стрельбу в Екатеринбурге. Ему не понравился шумный сосед.

Неизвестный устроил стрельбу по дому в Екатеринбурге
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