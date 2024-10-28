Подстреленного в Турции жителя Свердловской области выписали из больницы

Posted 28 октября, 10:01
Published 28 октября, 10:01
Modified 28 октября, 10:03
Updated 28 октября, 10:03
После травмы мужчина продолжает проходить реабилитацию. По словам его супруги, недавно они ездили на судмедэкспертизу, сейчас ждут ответ от турецкого МИДа, пишет URA.RU.
5 октября супруги гуляли по Стамбулу, как недалеко от них начались разборки, которые перешли в стрельбу. Одна шальная пуля ранила свердловчанина, его отвезли в больницу. Всего пострадало 4 человека.
Напомним, 23 октября 72-летний дед устроил стрельбу в Екатеринбурге. Ему не понравился шумный сосед.