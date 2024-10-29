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Posted 29 октября, 06:41

Published 29 октября, 06:41

Modified 29 октября, 06:43

Updated 29 октября, 06:43

Два десятка семей из Свердловской области стали победителями конкурса «Семья России»

Два десятка семей из Свердловской области стали победителями конкурса «Семья России»

29 октября 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
21 семья из Свердловской области стала победителем всероссийского конкурса"Премия «Семья России». В общей сложности из региона на конкурс поступили 99 работ.

Победители распределились следующим образом:

  • Семья Мещеряковых в номинации «Многодетные путешественники»;
  • Семьи Бабайловых, Зенковых, Розовик в номинации «Из опыта — в радость»;
  • Семья Сыропятовых в номинация «Надежный тыл — залог победы»;
  • Семьи Байновых, Гридневых, Потаповых, Гладких, Соколовых в номинации «Семейные традиции»;
  • Семья Костиных в номинации «Многодетные путешественники»;
  • Семьи Африкян, Бондаревых, Войтеховых, Гасимовых, Ермаковых, Поповых в номинации «Семейный фотоальбом: счастливые моменты»;
  • Семьи Трошичкиных и Важениных в номинации «Сила семьи»;
  • И семьи Богомоловых и Любченко в номинации «Многодетные путешественники».

Кроме того, были объявлены трое дополнительных победителей в номинациях семей участников СВО. Это семя Кулявинских — «Герой семьи», семьи Малининых и Асякиных в номинации «Сила семьи», сообщается на сайте «Единой России».

Конкурс проводится каждый год. В нем могут участвовать не только семьи из Свердловской области, но и Волгоградской области, Красноярского края и Севастополя. Награждение победителей пройдет в ноябре–декабре.

Ранее стало известно, что семья Лебедевых из Нижнего Тагила стала «Семьей года».

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Конкурс#Семья#Победители#Екатеринбург
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