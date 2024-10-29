Два десятка семей из Свердловской области стали победителями конкурса «Семья России»

Posted 29 октября, 06:41
Published 29 октября, 06:41
Modified 29 октября, 06:43
Updated 29 октября, 06:43
Победители распределились следующим образом:
Кроме того, были объявлены трое дополнительных победителей в номинациях семей участников СВО. Это семя Кулявинских — «Герой семьи», семьи Малининых и Асякиных в номинации «Сила семьи», сообщается на сайте «Единой России».
Конкурс проводится каждый год. В нем могут участвовать не только семьи из Свердловской области, но и Волгоградской области, Красноярского края и Севастополя. Награждение победителей пройдет в ноябре–декабре.
Ранее стало известно, что семья Лебедевых из Нижнего Тагила стала «Семьей года».