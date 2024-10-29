Около УрФУ в Екатеринбурге вырубили целую аллею деревьев

Posted 29 октября, 15:56
Published 29 октября, 15:56
Modified 29 октября, 15:58
Updated 29 октября, 15:58
О десятках спиленных деревьев сообщил в соцсетях общественный деятель Дмитрий Москвин. Он предположил, что таким образом готовят территорию для возведения забора около Суворовского училища и УрФУ.
Работы ведет местный «Зеленстрой». В администрации города заверили, что это плановая работа по обновлению насаждений: вместо старых спиленных черемух специалисты планируют посадить 33 молодые яблони.
Накануне, 28 октября, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов показал, как будет выглядеть благоустроенный парк 50-летия ВЛКСМ после завершения работ.