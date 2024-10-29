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Posted 29 октября, 15:56

Published 29 октября, 15:56

Modified 29 октября, 15:58

Updated 29 октября, 15:58

В Екатеринбурге в аллее около УрФУ вырубили деревья

Около УрФУ в Екатеринбурге вырубили целую аллею деревьев

29 октября 2024, 15:56
Фото: telegram-канал «Коренной екатеринбуржец».

В Екатеринбурге в аллее около УрФУ вырубили деревья

Аллея на улице Мира в Екатеринбурге осталась без деревьев — их вырубили под корень. Местные власти утверждают, что под спил пошли только старые стволы.

О десятках спиленных деревьев сообщил в соцсетях общественный деятель Дмитрий Москвин. Он предположил, что таким образом готовят территорию для возведения забора около Суворовского училища и УрФУ.

Фото: telegram-канал «Коренной екатеринбуржец»

Работы ведет местный «Зеленстрой». В администрации города заверили, что это плановая работа по обновлению насаждений: вместо старых спиленных черемух специалисты планируют посадить 33 молодые яблони.

Накануне, 28 октября, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов показал, как будет выглядеть благоустроенный парк 50-летия ВЛКСМ после завершения работ.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Благоустройство#Деревья#Посадка деревьев#Екатеринбург#Вырубка деревьев
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