В Свердловской области Роспотребнадзор выявил 1244 нарушений санэпид режима

Posted 29 октября, 09:02
Published 29 октября, 09:02
Modified 29 октября, 09:04
Updated 29 октября, 09:04
Всего в ведомство поступило около 20 тысяч различных обращений. Из них почти 60% касались защиты прав потребителей. Больше всего обращений в этой группе связаны с розничной торговлей и мобильной связью.
А 40% остальных обращений были так или иначе связаны с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Также санитарные врачи подали 34 иска в суд для защиты прав граждан, сообщают в пресс-службе ведомства.
Консультанты Роспотребнадзора за 9 месяцев 2024 года приняли более 15 тысяч обращений. Составили почти 250 исков на сумму более 18 млн рублей. Иски в основном касались различных непродовольственных товаров: техника, лекарства.
Напомним, санитарные врачи составили рейтинг по вакцинации от гриппа в Свердловской области. Нижний Тагил не смог попасть ни в одну «номинацию».