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Posted 29 октября, 09:02

Published 29 октября, 09:02

Modified 29 октября, 09:04

Updated 29 октября, 09:04

В Свердловской области Роспотребнадзор выявил 1244 нарушений санэпид режима

В Свердловской области Роспотребнадзор выявил 1244 нарушений санэпид режима

29 октября 2024, 09:02
Фото: 1MI.
В Свердловской области за 9 месяцев 2024 года Роспотребнадзор выявил 1244 различных нарушений в санэпид режимах предприятий.

Всего в ведомство поступило около 20 тысяч различных обращений. Из них почти 60% касались защиты прав потребителей. Больше всего обращений в этой группе связаны с розничной торговлей и мобильной связью.

А 40% остальных обращений были так или иначе связаны с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Также санитарные врачи подали 34 иска в суд для защиты прав граждан, сообщают в пресс-службе ведомства.

Консультанты Роспотребнадзора за 9 месяцев 2024 года приняли более 15 тысяч обращений. Составили почти 250 исков на сумму более 18 млн рублей. Иски в основном касались различных непродовольственных товаров: техника, лекарства.

Напомним, санитарные врачи составили рейтинг по вакцинации от гриппа в Свердловской области. Нижний Тагил не смог попасть ни в одну «номинацию».

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Закон#Роспотребнадзор#Покупки#Санитарные нормы#Права#Екатеринбург#Права потребителей
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