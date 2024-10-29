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Posted 29 октября, 04:35

Published 29 октября, 04:35

Modified 29 октября, 04:37

Updated 29 октября, 04:37

Жители Екатеринбурга заметили девушку в шубе и нижнем белье

Жители Екатеринбурга заметили девушку в шубе и нижнем белье

29 октября 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney
В центре Екатеринбурга прохожие обратили внимание на девушку, которая была одета в шубу и нижнее белье. Ее заметили на перекрестке улиц Радищева — Хохрякова.

С девушкой была видеограф, которая ее снимала на камеру. По словам оператора, девушка является моделью, а видео, снятое в центре города, было частью рекламной акции солярия, пишет Е1.

Видеограф также отметила, что модель во время съемки не замерзла и качественно справилась с поставленной задачей.

Напомним, ночью 12 сентября 2024 года в Екатеринбурге прохожие заметили обнаженного мужчину, который куда-то шел.

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