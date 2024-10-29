Жители Екатеринбурга заметили девушку в шубе и нижнем белье

Posted 29 октября, 04:35
Published 29 октября, 04:35
Modified 29 октября, 04:37
Updated 29 октября, 04:37
С девушкой была видеограф, которая ее снимала на камеру. По словам оператора, девушка является моделью, а видео, снятое в центре города, было частью рекламной акции солярия, пишет Е1.
Видеограф также отметила, что модель во время съемки не замерзла и качественно справилась с поставленной задачей.
Напомним, ночью 12 сентября 2024 года в Екатеринбурге прохожие заметили обнаженного мужчину, который куда-то шел.