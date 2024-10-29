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Posted 29 октября, 09:22

Published 29 октября, 09:22

Modified 29 октября, 09:24

Updated 29 октября, 09:24

Зооспасатель в Екатеринбурге снял застрявшего голубя с яблони

Зооспасатель в Екатеринбурге снял застрявшего голубя с яблони

29 октября 2024, 09:22
Фото: Группа ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков снял с яблони голубя, который застрял на дереве.

Зенков сумел освободить голубя при помощи телескопической удочки. Вскоре стало понятно, что у птицы не получается полететь, так как у нее нарушена координация, рассказали в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Женщина, живущая рядом, взяла временно голубя в свой гараж. Через два дня птица смогла улететь.

Напомним, в Свердловской области волонтеры спасли жизнь лебедю, у которого оказалось повреждено одно крыло.

Стало известно состояние найденного лебедя в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дерево#Спасение#Голубь#Птица#Спасатель#Екатеринбург
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