Зооспасатель в Екатеринбурге снял застрявшего голубя с яблони

Posted 29 октября, 09:22
Published 29 октября, 09:22
Modified 29 октября, 09:24
Updated 29 октября, 09:24
Зенков сумел освободить голубя при помощи телескопической удочки. Вскоре стало понятно, что у птицы не получается полететь, так как у нее нарушена координация, рассказали в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге».
Женщина, живущая рядом, взяла временно голубя в свой гараж. Через два дня птица смогла улететь.
Напомним, в Свердловской области волонтеры спасли жизнь лебедю, у которого оказалось повреждено одно крыло.