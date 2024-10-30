Цены на такси будут только расти: как работает рынок перевозок в Свердловской области

Posted 30 октября, 09:05
Published 30 октября, 09:05
Modified 30 октября, 09:17
Updated 30 октября, 09:17
Редакция TagilCity.ru пообщалась с общественным экспертом Владимиром Герасименко о проблеме монополизации рынка такси, возможных последствиях для потребителей и предложениях по вмешательству государства.
Сфера такси сегодня находится под влиянием основного агрегатора, который контролирует значительную часть рынка. Согласно законодательству, такие компании называются службами заказа такси, однако в повседневной жизни мы привыкли называть их просто агрегаторами.
Несмотря на утверждения агрегатора о том, что его цены формируются рыночными механизмами, практика показывает обратное. Стоимость поездок значительно возрастает в периоды повышенного спроса — будь то праздничные дни, плохая погода или загруженность дорог. Коэффициент увеличения цены может достигать трехкратного размера от базовой ставки, что вызывает сомнения в обоснованности этих скачков.
С одной стороны агрегатор утверждает, что цены у него рыночные, а с другой стороны эти цены растут в период праздников, в период непогоды, загруженности дорог, коэффициенты растут в три раза от рыночной стоимости. Это говорит о монополии рынка, и государство в это не вмешивается. Соответственно, они устанавливают любые тарифы, — поделился своим мнение с редакцией TagilCity.ru общественный эксперт Владимир Герасименко.
Такая ситуация порождает опасения относительно монополизма и злоупотребления своим положением на рынке. Ведь отсутствие государственного вмешательства позволяет агрегатору диктовать свои условия без оглядки на интересы конечных пользователей. Именно поэтому многие общественники обращаются к администрации президента с просьбами провести проверку на предмет соответствия установленных тарифов реальным рыночным условиям.
В качестве примера можно привести опыт других стран, таких как Беларусь и Казахстан, где подобные проблемы были решены путем введения жестких ограничений на тарифы и комиссионные сборы агрегаторов. По мнению общественного эксперта, эти меры позволили обеспечить баланс между интересами бизнеса и потребностями пассажиров, гарантируя при этом конкурентоспособность и доступность услуг такси.
Мы писали в администрацию президента с просьбой проверить, насколько цены рыночные, проверить, насколько они конкурентные и насколько они соответствуют нынешней ситуации. Необходимо вмешательство, а как должно вмешаться государство? Путем регулировки тарифов. В Беларуси, Казахстане это сделали очень быстро. Там тоже доминирует этот агрегатор, но там ограничили их в тарифах, ограничили рост комиссии агрегатора, стали доплачивать водителям. У нас такого нет, — объясняет Владимир Герасименко.
По мнению эксперта, в текущем году тарифы на услуги такси могут увеличиться на 20–25%, что связано с ростом расходов на топливо, обслуживание автомобилей и другие операционные затраты. Однако важно понимать, что такой рост должен происходить пропорционально уровню инфляции, чтобы поддерживать качество предоставляемых услуг и обеспечивать безопасность перевозок. В противном случае возможны негативные последствия, включая устаревание автопарка и снижение уровня безопасности.
Все в мире растет, и тарифы тоже должны увеличиваться на уровень инфляции. Если же этого не происходит, значит, перевозчики не получают средства, необходимые для обновления автопарка, обеспечения безопасности перевозок, обслуживания автомобилей и прохождения водителями технического и предрейсового контроля. Кроме того, растет стоимость топлива и обслуживания автомобилей. Всё это закладывается в стоимость перевозки. Если же расходы не учитываются, то страдает безопасность, — считает Владимир Герасименко.
Аналитики говорят о том, что средняя цена автомобиля на первичном рынке увеличилась на более чем 17%, а на вторичном — на 28% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, выросла стоимость запчастей, расходников и бензина. Подорожало ОСАГО для таксистов, оно теперь стоит гораздо выше, чем для автолюбителей.
Одним из возможных решений является введение ограничения на минимальную стоимость поездки, рассказал в беседе с редакцией TagilCity.ru общественный эксперт Владимир Герасименко. Такой подход позволит избежать резкого повышения цен в моменты пиковой нагрузки, обеспечивая справедливое распределение доходов между агрегатором и водителем. Например, в Казахстане была введена система, согласно которой агрегатор не получает комиссию за превышение базового тарифа, что делает невыгодной искусственную накрутку цен.
Я обсуждал закон о такси на разной стадии, и мое предложение было: давайте мы введем ограничение минимальной стоимости. Как сделал Казахстан, есть тариф, а есть коэффициенты, которые зависят от погодных условий. Так вот, Казахстан сказал, что там, где рост тарифов происходит более чем в два раза, базовый тариф, например, 300 рублей, а в непогоду стоимость выросла до 600 рублей, то всё, что превышает базовый тариф, за это агрегатор не получает свою комиссию, а получает водитель. Агрегатору в таком случае невыгодно раздувать стоимость в два раза, — считает общественный эксперт Владимир Герасименко.
Тем не менее, на сегодняшний день агрегатор отказывается идти на компромисс с государством и вводить ограничения на рост тарифов. Такая политика приводит к тому, что пассажиры вынуждены переплачивать за услуги в периоды высокой загрузки. Установленное Федеральной антимонопольной службой доминирующее положение агрегатора дает ему возможность диктовать любые тарифы, что негативно сказывается на всех участниках рынка.
Государственное вмешательство может стать важным шагом к обеспечению справедливых условий для всех участников процесса — от водителей до пассажиров. Только таким образом можно добиться баланса интересов и создать здоровую конкуренцию на рынке услуг такси.