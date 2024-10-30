Цены на такси будут только расти: как работает рынок перевозок в Свердловской области

Аналитики говорят о том, что средняя цена автомобиля на первичном рынке увеличилась на более чем 17%, а на вторичном — на 28% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, выросла стоимость запчастей, расходников и бензина. Подорожало ОСАГО для таксистов, оно теперь стоит гораздо выше, чем для автолюбителей.