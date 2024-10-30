В Свердловской области тесть случайно застрелил зятя на охоте

На следующий день охотники отправились проверить кормушки. Тесть повесил карабин на плечо. По его словам, он потребовался, чтобы отгонять медведей. До нужного места мужчины добрались уже к вечеру. Зять выронил фонарь по дороге, поэтому попросил ему посветить. Когда тесть слез с квадроцикла, случайно нажал на курок. Пуля прилетела в район правой лопатки молодому человеку. Он скончался на месте.