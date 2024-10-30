В Свердловской области тесть случайно застрелил зятя на охоте

Posted 30 октября, 08:12
Published 30 октября, 08:12
Modified 30 октября, 08:14
Updated 30 октября, 08:14
Мужчины отправились на охоту в лес на квадроцикле. 60-летний тесть и 35-летний зять остановились в охотничьем домике. Там они приготовили подкорм для птиц и животных, пишет SHOT.
На следующий день охотники отправились проверить кормушки. Тесть повесил карабин на плечо. По его словам, он потребовался, чтобы отгонять медведей. До нужного места мужчины добрались уже к вечеру. Зять выронил фонарь по дороге, поэтому попросил ему посветить. Когда тесть слез с квадроцикла, случайно нажал на курок. Пуля прилетела в район правой лопатки молодому человеку. Он скончался на месте.
Вскоре тесть был задержан. Он заявил, что случайно нажал на курок. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. Он отпущен под подписку о невыезде.
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