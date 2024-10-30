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Posted 30 октября, 08:12

Published 30 октября, 08:12

Modified 30 октября, 08:14

Updated 30 октября, 08:14

В Свердловской области тесть случайно застрелил зятя на охоте

В Свердловской области тесть случайно застрелил зятя на охоте

30 октября 2024, 08:12
Фото: 1MI.
Тесть случайно выстрелил в зятя из ружья во время охоты. Инцидент случился в Свердловской области.

Мужчины отправились на охоту в лес на квадроцикле. 60-летний тесть и 35-летний зять остановились в охотничьем домике. Там они приготовили подкорм для птиц и животных, пишет SHOT.

На следующий день охотники отправились проверить кормушки. Тесть повесил карабин на плечо. По его словам, он потребовался, чтобы отгонять медведей. До нужного места мужчины добрались уже к вечеру. Зять выронил фонарь по дороге, поэтому попросил ему посветить. Когда тесть слез с квадроцикла, случайно нажал на курок. Пуля прилетела в район правой лопатки молодому человеку. Он скончался на месте.

Вскоре тесть был задержан. Он заявил, что случайно нажал на курок. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. Он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее на улице бахчиванджи в Екатеринбурге мертвым был найден местный житель. Рядом с ним лежало ружье.

Есть жертва: в екатеринбургской многоэтажке произошла перестрелка
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#Ирина Кирилова#Смерть#Криминал#Семья#Охота#Екатеринбург
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