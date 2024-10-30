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Posted 30 октября, 06:02

Published 30 октября, 06:02

Modified 30 октября, 06:04

Updated 30 октября, 06:04

Жительница Каменска-Уральского обвиняется в похищении ребенка

Жительница Каменска-Уральского обвиняется в похищении ребенка

30 октября 2024, 06:02
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском местная жительница незаконно проникла в чужое жилище и похитила ребенка своей знакомой. Происшествие случилось 31 июля 2024 года.

Женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, из-за неприязненных отношений со своей знакомой решила похитить ее девятилетнего сына.

Она незаконно проникла в квартиру семьи и стала требовать, чтобы ребенок собирался и шел с ней, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сообщается, что горожанка при этом вела себя агрессивно и нецензурно ругалась. Забрав мальчика, она позвонила его матери и сказала, что он сейчас у нее. Вскоре ее задержали полицейские.

Ребенка вернули домой, а в отношении похитительницы возбудили дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.

Напомним, в 2023 году житель Екатеринбурга похитил детей у матери во время отдыха в Краснодаре и с тех пор их не возвращал.

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