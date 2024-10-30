Жительница Каменска-Уральского обвиняется в похищении ребенка

Posted 30 октября, 06:02
Published 30 октября, 06:02
Modified 30 октября, 06:04
Updated 30 октября, 06:04
Женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, из-за неприязненных отношений со своей знакомой решила похитить ее девятилетнего сына.
Она незаконно проникла в квартиру семьи и стала требовать, чтобы ребенок собирался и шел с ней, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Сообщается, что горожанка при этом вела себя агрессивно и нецензурно ругалась. Забрав мальчика, она позвонила его матери и сказала, что он сейчас у нее. Вскоре ее задержали полицейские.
Ребенка вернули домой, а в отношении похитительницы возбудили дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.
Напомним, в 2023 году житель Екатеринбурга похитил детей у матери во время отдыха в Краснодаре и с тех пор их не возвращал.