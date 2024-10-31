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Posted 31 октября, 06:42

Published 31 октября, 06:42

Modified 31 октября, 06:44

Updated 31 октября, 06:44

Мальчик скончался от удара током в Шалинском районе

Мальчик скончался от удара током в Шалинском районе

31 октября 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Шалинском районе 12-летний мальчик скончался после удара электротоком на садовом участке. Происшествие случилось весной 2024 года.

Мальчик прикоснулся к металлической трубе, под которой лежал электропровод. Произошел удар тока, в результате чего школьник умер, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Выяснилось, что опекун погибшего подростка самостоятельно проложил шнур, нарушив правила безопасности, а в день происшествия он оставил его включенным. Мужчине назначили один год ограничения свободы.

Напомним, электрику в Екатеринбурге грозит 2,5 года тюрьмы за гибель подростка из-за удара током в июле 2023 года.

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