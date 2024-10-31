Мальчик скончался от удара током в Шалинском районе

Posted 31 октября, 06:42
Published 31 октября, 06:42
Modified 31 октября, 06:44
Updated 31 октября, 06:44
Мальчик прикоснулся к металлической трубе, под которой лежал электропровод. Произошел удар тока, в результате чего школьник умер, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Выяснилось, что опекун погибшего подростка самостоятельно проложил шнур, нарушив правила безопасности, а в день происшествия он оставил его включенным. Мужчине назначили один год ограничения свободы.
Напомним, электрику в Екатеринбурге грозит 2,5 года тюрьмы за гибель подростка из-за удара током в июле 2023 года.