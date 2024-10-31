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Posted 31 октября, 04:33

Published 31 октября, 04:33

Modified 31 октября, 04:45

Updated 31 октября, 04:45

Снос аварийного дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле обойдется в 2 раза дешевле

Снос аварийного дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле обойдется в 2 раза дешевле

31 октября 2024, 04:33
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на улице Черноморская, дом №35/улице Солнечная, дом №32. Снос обойдется в два раза дешевле начальной цены контракта.

Решение о сносе приняла мэрия города. Сейчас завершено определение подрядчика, который займется сносом зданий. Им стала «Служба заказчика городского хозяйства». Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта была 5 679 423 рубля. Победитель аукциона предложил 2 640 932 рубля. Работы по сносу организация должна выполнить в течение месяца с момента заключения контракта.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Тагилстрое также планируют снести два дома на улицах Технической и Землячки.

Как определить, подлежит ли дом сносу, и что делать в случае его аварийного состояния
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