Снос аварийного дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле обойдется в 2 раза дешевле

Posted 31 октября, 04:33
Published 31 октября, 04:33
Modified 31 октября, 04:45
Updated 31 октября, 04:45
Решение о сносе приняла мэрия города. Сейчас завершено определение подрядчика, который займется сносом зданий. Им стала «Служба заказчика городского хозяйства». Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта была 5 679 423 рубля. Победитель аукциона предложил 2 640 932 рубля. Работы по сносу организация должна выполнить в течение месяца с момента заключения контракта.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Тагилстрое также планируют снести два дома на улицах Технической и Землячки.