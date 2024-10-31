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Posted 31 октября, 13:15

Published 31 октября, 13:15

Modified 31 октября, 13:17

Updated 31 октября, 13:17

В Каменске-Уральском продавщица получила 800 тысяч рублей из-за падения с крыльца

В Каменске-Уральском продавщица получила 800 тысяч рублей из-за падения с крыльца

31 октября 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском суд обязал ИП выплатить продавщице почти миллион рублей, так как из-за незнания правил охраны труда она упала с крыльца и сломала позвоночник.

Как выяснилось, в декабре 2023 года женщина, будучи на смене, свалилась с крыльца, ударилась спиной и в нескольких местах сломала позвоночник. Проверяющим удалось выяснить причину произошедшего: отсутствие охраны труда и медицинского осмотра.

Вины работника в этом суд не усмотрел, а вот вину ИП удалось доказать. Женщина все еще продолжает испытывать моральные и физические страдания, поэтому суд назначил пострадавшей компенсацию 800 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре.

Напомним, в Свердловской области двое мужчин устроили потасовку из-за девушки. По итогу зачинщик драки сильно пострадал, суд заставил его оппонента, который вовсе и не хотел драться, платить 200 тысяч рублей.

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