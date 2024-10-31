В Каменске-Уральском продавщица получила 800 тысяч рублей из-за падения с крыльца

Posted 31 октября, 13:15
Published 31 октября, 13:15
Modified 31 октября, 13:17
Updated 31 октября, 13:17
Как выяснилось, в декабре 2023 года женщина, будучи на смене, свалилась с крыльца, ударилась спиной и в нескольких местах сломала позвоночник. Проверяющим удалось выяснить причину произошедшего: отсутствие охраны труда и медицинского осмотра.
Вины работника в этом суд не усмотрел, а вот вину ИП удалось доказать. Женщина все еще продолжает испытывать моральные и физические страдания, поэтому суд назначил пострадавшей компенсацию 800 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре.
Напомним, в Свердловской области двое мужчин устроили потасовку из-за девушки. По итогу зачинщик драки сильно пострадал, суд заставил его оппонента, который вовсе и не хотел драться, платить 200 тысяч рублей.