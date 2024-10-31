В Каменске-Уральском продавщица получила 800 тысяч рублей из-за падения с крыльца

Вины работника в этом суд не усмотрел, а вот вину ИП удалось доказать. Женщина все еще продолжает испытывать моральные и физические страдания, поэтому суд назначил пострадавшей компенсацию 800 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре.