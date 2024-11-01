Екатеринбургского педагога проверяют из-за сомнительных высказываний о ВС России

Posted 1 ноября, 15:44
Published 1 ноября, 15:44
Modified 1 ноября, 15:46
Updated 1 ноября, 15:46
Занятие, на котором преподаватель высказал свое мнение о российской армии, произошло в марте 2024 года, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
По версии следствия, педагог делал это, используя свое служебное положение. Возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут не только собраны необходимые доказательства, но и проведена лингвистическая экспертиза.
Ранее в Свердловской области объявили в розыск экс-депутата Екатеринбурга Евгения Боровика, который одобрительно высказывался о подрыве Крымского моста.