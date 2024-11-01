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Posted 1 ноября, 15:44

Published 1 ноября, 15:44

Modified 1 ноября, 15:46

Updated 1 ноября, 15:46

В Екатеринбурге педагога колледжа подозревают в распространении лжи о ВС России

Екатеринбургского педагога проверяют из-за сомнительных высказываний о ВС России

1 ноября 2024, 15:44
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге педагога колледжа подозревают в распространении лжи о ВС России

Педагог одного из колледжей Екатеринбурга в беседе со студентами допустил ряд высказываний о ВС РФ. Теперь его подозревают в распространении ложной информации об армии.

Занятие, на котором преподаватель высказал свое мнение о российской армии, произошло в марте 2024 года, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, педагог делал это, используя свое служебное положение. Возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут не только собраны необходимые доказательства, но и проведена лингвистическая экспертиза.

Ранее в Свердловской области объявили в розыск экс-депутата Екатеринбурга Евгения Боровика, который одобрительно высказывался о подрыве Крымского моста.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Уголовное дело#Колледж#СК РФ#Преподаватель#Екатеринбург#ВС РФ#Дискредитация ВС РФ
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