В Свердловской области ожидается теплый ноябрь

Posted 1 ноября, 06:00
Published 1 ноября, 06:00
Modified 1 ноября, 06:02
Updated 1 ноября, 06:02
Ноябрьская среднемесячная норма температуры в области — -6… -8 градусов. Также прогнозируются осадки. При этом в северной части региона осадков будет больше нормы, рассказали в УГМС.
1 ноября 2024 года в Екатеринбурге будет +1… +2 градуса. Также в городе возможны снег с дождем. Ночью похолодает: температура станет ниже нуля.
Напомним, 1 ноября 2024 года на Серовском тракте в Свердловской области выпал снег, который ухудшил видимость на дороге.