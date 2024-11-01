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Posted 1 ноября, 06:00

Published 1 ноября, 06:00

Modified 1 ноября, 06:02

Updated 1 ноября, 06:02

В Свердловской области ожидается теплый ноябрь

В Свердловской области ожидается теплый ноябрь

1 ноября 2024, 06:00
Фото: 1MI.
Ноябрь Свердловской области ожидается более теплым от климатической нормы на один градус.

Ноябрьская среднемесячная норма температуры в области — -6… -8 градусов. Также прогнозируются осадки. При этом в северной части региона осадков будет больше нормы, рассказали в УГМС.

1 ноября 2024 года в Екатеринбурге будет +1… +2 градуса. Также в городе возможны снег с дождем. Ночью похолодает: температура станет ниже нуля.

Напомним, 1 ноября 2024 года на Серовском тракте в Свердловской области выпал снег, который ухудшил видимость на дороге.

Стало известно, когда ляжет снег в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Погода#Прогноз погоды#Окружающая среда#Природа#Осень#Ноябрь#Екатеринбург
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