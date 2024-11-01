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Posted 1 ноября, 03:45

Published 1 ноября, 03:45

Modified 1 ноября, 03:47

Updated 1 ноября, 03:47

Водитель автомобиля сбил велосипедиста на трассе в Свердловской области и уехал

Водитель автомобиля сбил велосипедиста на трассе в Свердловской области и уехал

1 ноября 2024, 03:45
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Водитель автомобиля насмерть сбил 54-летнего мужчину на велосипеде на трассе Невьянск — село Килачевское.

Марка автомобиля, который совершил наезд, неизвестна. Сразу после ДТП водитель машины скрылся с места случившегося. Пострадавший скончался до того, как приехали сотрудники скорой помощи, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Сообщается, что погибший свердловчанин жил в поселке Красногвардейский. Во время ЧП на нем была темная одежда без светоотражающих вставок.

Напомним, 30 октября 2024 года под Екатеринбургом водитель иномарки совершил наезд на женщину. Пешеход скончалась.

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