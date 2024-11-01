Водитель автомобиля сбил велосипедиста на трассе в Свердловской области и уехал

Posted 1 ноября, 03:45
Published 1 ноября, 03:45
Modified 1 ноября, 03:47
Updated 1 ноября, 03:47
Марка автомобиля, который совершил наезд, неизвестна. Сразу после ДТП водитель машины скрылся с места случившегося. Пострадавший скончался до того, как приехали сотрудники скорой помощи, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Сообщается, что погибший свердловчанин жил в поселке Красногвардейский. Во время ЧП на нем была темная одежда без светоотражающих вставок.
Напомним, 30 октября 2024 года под Екатеринбургом водитель иномарки совершил наезд на женщину. Пешеход скончалась.