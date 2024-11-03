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Posted 3 ноября, 07:49

Published 3 ноября, 07:49

Modified 3 ноября, 07:49

Updated 3 ноября, 07:49

Юная певица из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Юная певица из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Голос. Дети»

3 ноября 2024, 07:49
Фото: 1MI.
Певица Анна Точилова из Екатеринбурга прошла в финальный этап шоу «Голос.Дети». 14-летняя девочка находится в команде певицы Юлианны Карауловой. Выпуск решающего этапа появился в эфире «Первого канала».

Вместе с екатеринбурженкой в финал вышла Эвелина Радбиль. Прежде чем назвать претендентов, Караулова заявила, что они большие и сильные артисты.

В шоу также участвует и еще одна жительница Екатеринбурга — Дарья Кузеванова. Она тоже оказалась в пятерке лучших. Однако в финальный состав не вошла.

Ранее стало известно, что в шоу «Суперниндзя» на СТС участвует ювелир из Екатеринбурга. Он планирует выиграть 5 млн рублей и потратить их на развитие мастерской.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Дети#Шоу#Екатеринбург#Певцы
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