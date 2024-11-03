Юная певица из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Posted 3 ноября, 07:49
Published 3 ноября, 07:49
Modified 3 ноября, 07:49
Updated 3 ноября, 07:49
Вместе с екатеринбурженкой в финал вышла Эвелина Радбиль. Прежде чем назвать претендентов, Караулова заявила, что они большие и сильные артисты.
В шоу также участвует и еще одна жительница Екатеринбурга — Дарья Кузеванова. Она тоже оказалась в пятерке лучших. Однако в финальный состав не вошла.
Ранее стало известно, что в шоу «Суперниндзя» на СТС участвует ювелир из Екатеринбурга. Он планирует выиграть 5 млн рублей и потратить их на развитие мастерской.