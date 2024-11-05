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Posted 5 ноября, 04:38

Published 5 ноября, 04:38

Modified 5 ноября, 04:40

Updated 5 ноября, 04:40

Мужчина в Екатеринбурге вышел на дорогу и размахивал ножами

Мужчина в Екатеринбурге вышел на дорогу и размахивал ножами

5 ноября 2024, 04:38
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге мужчина размахивал ножами около БЦ «Высоцкий». Об этом инциденте стало известно утром 5 ноября 2024 года.

По словам очевидцев, мужчина, размахивавший ножами, выбежал на проезжую часть. Прохожие и правоохранители пытались его поймать, однако он от них убегал, пишет Е1.

Также горожане рассказали, что незнакомец прикладывал ножи к шее и кричал о том, что его хотят убить. В итоге он себя поранил, и его забрали врачи на скорой помощи.

Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина бегал во дворе с ножом и угрожал детям. Он же забирал у них вещи и ругался.

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