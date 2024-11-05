Мужчина в Екатеринбурге вышел на дорогу и размахивал ножами

Posted 5 ноября, 04:38
Published 5 ноября, 04:38
Modified 5 ноября, 04:40
Updated 5 ноября, 04:40
По словам очевидцев, мужчина, размахивавший ножами, выбежал на проезжую часть. Прохожие и правоохранители пытались его поймать, однако он от них убегал, пишет Е1.
Также горожане рассказали, что незнакомец прикладывал ножи к шее и кричал о том, что его хотят убить. В итоге он себя поранил, и его забрали врачи на скорой помощи.
Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина бегал во дворе с ножом и угрожал детям. Он же забирал у них вещи и ругался.