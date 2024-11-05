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Posted 5 ноября, 10:37

Published 5 ноября, 10:37

Modified 5 ноября, 10:39

Updated 5 ноября, 10:39

Жительница Первоуральска пыталась найти работу и потеряла 280 тысяч рублей

Жительница Первоуральска пыталась найти работу и потеряла 280 тысяч рублей

5 ноября 2024, 10:37
Фото: 1MI.
Женщина в Первоуральске при попытке найти работу лишилась 280 тысяч рублей.

Женщина просматривала вакансии на разных сайтах, где оставляла свои контакты. Вскоре с ней связалась неизвестная и предложила работу в дистанционном формате, где надо было корректировать документы, рассказали в ОВД Первоуральска.

Для выполнения этой «работы» якобы нужно было установить определенное приложение и, включив демонстрацию экрана, дать ответы на вопросы, указанные в анкете.

Свердловчанка следовала указаниям, а затем зашла в банковское приложение с демонстрацией экрана, чтобы сообщить реквизиты для перевода заработной платы.

После разговора со счета горожанки исчезли ее личные накопления. После этого она отправилась в полицию.

Напомним, житель Екатеринбурга отдал аферистам 12 миллионов рублей, которые представились ему сотрудниками спецслужб.

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