Жительница Первоуральска пыталась найти работу и потеряла 280 тысяч рублей

Posted 5 ноября, 10:37
Published 5 ноября, 10:37
Modified 5 ноября, 10:39
Updated 5 ноября, 10:39
Женщина просматривала вакансии на разных сайтах, где оставляла свои контакты. Вскоре с ней связалась неизвестная и предложила работу в дистанционном формате, где надо было корректировать документы, рассказали в ОВД Первоуральска.
Для выполнения этой «работы» якобы нужно было установить определенное приложение и, включив демонстрацию экрана, дать ответы на вопросы, указанные в анкете.
Свердловчанка следовала указаниям, а затем зашла в банковское приложение с демонстрацией экрана, чтобы сообщить реквизиты для перевода заработной платы.
После разговора со счета горожанки исчезли ее личные накопления. После этого она отправилась в полицию.
Напомним, житель Екатеринбурга отдал аферистам 12 миллионов рублей, которые представились ему сотрудниками спецслужб.