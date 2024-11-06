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Posted 6 ноября, 10:28

Published 6 ноября, 10:28

Modified 6 ноября, 10:28

Updated 6 ноября, 10:28

В Донецке были украдены деньги погибшего на СВО жителя Екатеринбурга

В Донецке были украдены деньги погибшего на СВО жителя Екатеринбурга

6 ноября 2024, 10:28
Фото: 1MI.
Неизвестные в Донецке сняли деньги с карты бойца из Екатеринбурга, который погиб в зоне боевых действий. О краже родным стало известно только когда они получили уведомление от банка.

По словам депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова, ранее он уже направлял запрос по такой теме в военно-следственное управление ЦВО. Там было проведено расследование, которое показало, что средств действительно сняли неустановленные лица.

Депутат отметил, что с момента, когда родственники получили свидетельство о смерти до снятия средств прошло 17 дней. Дело также передано в военным следователям.

Напомним, ранее стало известно о том, что житель Первоуральска отправился на СВО и пропал. При этом в списках пропавших без вести он не числится.

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