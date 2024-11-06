В Донецке были украдены деньги погибшего на СВО жителя Екатеринбурга

Posted 6 ноября, 10:28
Published 6 ноября, 10:28
Modified 6 ноября, 10:28
Updated 6 ноября, 10:28
По словам депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова, ранее он уже направлял запрос по такой теме в военно-следственное управление ЦВО. Там было проведено расследование, которое показало, что средств действительно сняли неустановленные лица.
Депутат отметил, что с момента, когда родственники получили свидетельство о смерти до снятия средств прошло 17 дней. Дело также передано в военным следователям.
Напомним, ранее стало известно о том, что житель Первоуральска отправился на СВО и пропал. При этом в списках пропавших без вести он не числится.