В Свердловской области компания похитила миллион, выделенный на развитие ЖКХ

Posted 6 ноября, 09:59
Published 6 ноября, 09:59
Modified 6 ноября, 09:59
Updated 6 ноября, 09:59
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, средства были перечислены под видом займов без намерения их вернуть. По результатам проведения проверки было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.
В общей сложности с начала года в Свердловской области выявлены 28 экономических преступлений в сфере ЖКХ.
Ранее в Екатеринбурге незрячая массажистка лишилась 3 млн рублей, поверив одной из своих клиенток.