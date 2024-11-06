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Posted 6 ноября, 09:59

Published 6 ноября, 09:59

Modified 6 ноября, 09:59

Updated 6 ноября, 09:59

В Свердловской области компания похитила миллион, выделенный на развитие ЖКХ

В Свердловской области компания похитила миллион, выделенный на развитие ЖКХ

6 ноября 2024, 09:59
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге одна из компаний получила средства, предназначенные для развития ЖКХ в регионе. Всего сумма составила один миллион рублей. Однако она была похищена.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, средства были перечислены под видом займов без намерения их вернуть. По результатам проведения проверки было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.

В общей сложности с начала года в Свердловской области выявлены 28 экономических преступлений в сфере ЖКХ.

Ранее в Екатеринбурге незрячая массажистка лишилась 3 млн рублей, поверив одной из своих клиенток.

Мошенники общаются со свердловчанами от имени главы УМВД Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Общество#Деньги#Криминал#Мошенничество#Хищение#Екатеринбург
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