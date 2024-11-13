Неизвестный поджег общежитие в Екатеринбурге

Posted 13 ноября, 06:48
Published 13 ноября, 06:48
Modified 13 ноября, 06:50
Updated 13 ноября, 06:50
Людям пришлось выбираться на улицу из горящего здания через окна. По словам очевидца, подъезд из-за возгорания и сильного задымления невозможно было выйти, пишет Ура.ру.
Хозяйка комнаты, под чьей дверью подожгли шину, спала. Ей помогли эвакуироваться сотрудники экстренной службы.
Напомним, в октябре 2024 года в Качканаре загорелась квартира в жилом доме. Часть жильцов эвакуировалась сама, других пришлось вытаскивать спасателям.