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Posted 13 ноября, 06:48

Published 13 ноября, 06:48

Modified 13 ноября, 06:50

Updated 13 ноября, 06:50

Неизвестный поджег общежитие в Екатеринбурге

Неизвестный поджег общежитие в Екатеринбурге

13 ноября 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney.
Неизвестный поджег шину около двери одной из комнат в общежитии на улице Умельцев. Инцидент произошел 12 ноября 2024 года.

Людям пришлось выбираться на улицу из горящего здания через окна. По словам очевидца, подъезд из-за возгорания и сильного задымления невозможно было выйти, пишет Ура.ру.

Хозяйка комнаты, под чьей дверью подожгли шину, спала. Ей помогли эвакуироваться сотрудники экстренной службы.

Напомним, в октябре 2024 года в Качканаре загорелась квартира в жилом доме. Часть жильцов эвакуировалась сама, других пришлось вытаскивать спасателям.

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