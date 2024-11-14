В Нижнем Тагиле выросла преступность среди детей и подростков

Posted 14 ноября, 06:30
Published 14 ноября, 06:30
Modified 14 ноября, 06:32
Updated 14 ноября, 06:32
Так, с начала 2024 года было официально зарегистрировано более 110 криминальных эпизодов, тогда как в предыдущем году их было совершено 90. Около половины из преступлений было совершено группой лиц.
Статистика детской преступности была сформирована на основе доклада главы нижнетагильской полиции Ибрагима Абдулкадырова. Ее опубликовал член Общественного совета Леонид Мартюшев.
В целом подростковая преступность увеличивается на фоне ухудшения криминогенной обстановки в городе. Число криминальных эпизодов выросло почти на девять процентов в сравнении с 2023 годом.
Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле подростки избили 10-летнего школьника. В СК начали проверку.