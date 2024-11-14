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Posted 14 ноября, 14:41

Published 14 ноября, 14:41

Modified 14 ноября, 14:43

Updated 14 ноября, 14:43

Житель Каменска-Уральского скончался на СВО

Житель Каменска-Уральского скончался на СВО

14 ноября 2024, 14:41
Фото: 1MI.
На СВО скончался 32-летний Руслан Шишигин из Каменска-Уральского. Он умер 20 августа 2024 года.

Известно, что погибший родился в Оренбургской области. Через несколько лет после рождения он с семьей перебрался в Каменск-Уральский, где окончил школу и получил профессии монтажника, каменщика и сварщика, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Прощание с мужчиной пройдет 15 ноября 2024 года.

Напомним, женщина в Камышлове потребовала отменить развод с бывшим мужем, который скончался на СВО, чтобы получить выплаты.

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