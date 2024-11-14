Житель Каменска-Уральского скончался на СВО

Posted 14 ноября, 14:41
Published 14 ноября, 14:41
Modified 14 ноября, 14:43
Updated 14 ноября, 14:43
Известно, что погибший родился в Оренбургской области. Через несколько лет после рождения он с семьей перебрался в Каменск-Уральский, где окончил школу и получил профессии монтажника, каменщика и сварщика, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Прощание с мужчиной пройдет 15 ноября 2024 года.
Напомним, женщина в Камышлове потребовала отменить развод с бывшим мужем, который скончался на СВО, чтобы получить выплаты.