Жители Екатеринбурга рассказали о жизни с ВИЧ

Другая горожанка рассказала, что обнаружила у себя ВИЧ 14 лет назад. Она жила со своим молодым человеком и работала санитаркой в медицинском учреждении, а также у нее было двое детей. Во время медкомиссии выяснилось, что у нее вирус иммунодефицита. После этого девушка сразу уволилась с работы. Она спросила у молодого человека, почему он не рассказал ей о своем диагнозе. Тот ответил, что побоялся, что она не станет с ним жить.