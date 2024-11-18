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Posted 18 ноября, 05:08

Published 18 ноября, 05:08

Modified 18 ноября, 05:58

Updated 18 ноября, 05:58

Жители Екатеринбурга рассказали о жизни с ВИЧ

Жители Екатеринбурга рассказали о жизни с ВИЧ

18 ноября 2024, 05:08
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Екатеринбурга рассказали о себе и о своих родственниках, которые оказались заражены ВИЧ.

Так, один из екатеринбуржцев рассказал, что несколько лет назад у его жены обнаружили новообразование в кишечнике. Женщина стала ходить по врачам, однако спустя несколько месяцев она умерла. Выяснилось, что опухоль у нее была доброкачественная, а в свидетельстве о смерти был указан ВИЧ.

Оказалось, что женщину заразил болезнью ее бывший муж, который тоже уже умер. При этом его мать сообщила, что мужчины не стало якобы из-за туберкулеза, скрыв ото всех настоящий диагноз. После этого вдовец отправился делать анализы. Обнаружилось, что он тоже заражен ВИЧ. Из-за стресса у мужчины случился инсульт. Сейчас он перемещается на инвалидной коляске и проходит курс лечения.

Другая горожанка рассказала, что обнаружила у себя ВИЧ 14 лет назад. Она жила со своим молодым человеком и работала санитаркой в медицинском учреждении, а также у нее было двое детей. Во время медкомиссии выяснилось, что у нее вирус иммунодефицита. После этого девушка сразу уволилась с работы. Она спросила у молодого человека, почему он не рассказал ей о своем диагнозе. Тот ответил, что побоялся, что она не станет с ним жить.

После этого екатеринбурженка с ним рассталась, а позже встретила мужчину, который принял ее с этой болезнью, а также осознанно заразился ВИЧ. Позже у них родилось трое детей. Сейчас супруги вместе принимают необходимые лекарства.

Ещё одна женщина узнала о диагнозе в 22 года. Ее заразил вирусом мужчина, с которым она была в отношениях. Это произошло в начале нулевых годов, и сначала екатеринбурженка не стала ходить по врачам. Спустя шесть лет она обратилась в СПИД-центр и стала принимать лекарства. Сейчас ей 45 лет, она работает, путешествует, а также делает фотосессии.

По словам врача-инфекциониста областного центра СПИДа Елены Романченко, пациенты получают разные услуги: анализы крови, УЗИ, врачебные осмотры и специальные препараты. Средний возраст больного ВИЧ — около 40 лет, пишет Е1.

Лечение ВИЧ сегодня — это обычный для врача и понятный пациенту процесс. Со времени открытия данной болезни прошло более 40 лет, и сейчас медицинские специалисты знают, как наблюдать и лечить пациентов с вирусом иммунодефицита.

Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель скрыл от своей женщины, что заражен вирусом иммунодефицита. Она узнала об этом спустя месяц после начала интимных отношений.

Свердловский центр СПИДа:

г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46, телефон регистратуры: 8 (343) 222-22-90.

Информационная линия о ВИЧ: 8 (343) 310-00-31, звонить по будням с 09:00 до 18:00.

Горячая линия по ВИЧ фонда «Новая Жизнь»: консультации психолога и врача по телефону 8 800 550 68 41 (с 09:00 до 21:00 без выходных).

Обследование на ВИЧ в Екатеринбурге в Свердловском центре СПИДа (бесплатно, возможно анонимное обследование): кабинеты 109 и 143, будни с 08:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 12:30.

Кровь на ВИЧ можно сдать в поликлинике по месту жительства (также бесплатно). Ближайший тест-мобиль: 6 ноября, станция метро «Уралмаш» (выход к ЗАГСу), ул. Кузнецова, 2 с 17:00 до 22:00 (перерыв 19:00–19:30). Подробнее о датах и времени работы тест-мобиля можно узнать по номеру 8 (343) 310-00-31, по будням с 09:00 до 18:00.

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