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Posted 19 ноября, 11:42

Published 19 ноября, 11:42

Modified 19 ноября, 11:44

Updated 19 ноября, 11:44

Первоуральского торговца запрещенными веществами осудили на 17 лет

Первоуральского торговца запрещенными веществами осудили на 17 лет

19 ноября 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney.
19 ноября был вынесен приговор жителю Первоуральска за попытку противозаконной продажи наркотиков в объеме около 40 кг на сумму свыше 11 млн рублей.

Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, 37-летний мужчина вошел в состав криминальной организации приблизительно летом 2022 года. В ней он был курьером и руководил складом, где хранились запрещенные вещества. Его задачей было фасовать и раскладывать наркотики по территории сразу нескольких регионов страны, а затем передавать информацию о геолокации.

Представители органов охраны правопорядка изъяли наркотические средства и остановили противозаконные действия. Общая масса товара была 39,5 кг. Осужденный получал оплату в криптовалюте, чтобы скрыть незаконное происхождение денег. В течение 12 месяцев он перевёл сумму в рубли. Сумма выручки составила 11,2 миллиона рублей.

Суд города Первоуральска признал торговца наркотиками виновным по трём статьям. Мужчина отправится в тюрьму на 17 лет, пребывая в колонии строгого режима.

Напомним, в Екатеринбурге местный житель приговорен к 9 годам колонии строгого режима за распространение наркотических веществ.

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