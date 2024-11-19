Первоуральского торговца запрещенными веществами осудили на 17 лет

Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, 37-летний мужчина вошел в состав криминальной организации приблизительно летом 2022 года. В ней он был курьером и руководил складом, где хранились запрещенные вещества. Его задачей было фасовать и раскладывать наркотики по территории сразу нескольких регионов страны, а затем передавать информацию о геолокации.