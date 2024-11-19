Первоуральского торговца запрещенными веществами осудили на 17 лет

Posted 19 ноября, 11:42
Published 19 ноября, 11:42
Modified 19 ноября, 11:44
Updated 19 ноября, 11:44
Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, 37-летний мужчина вошел в состав криминальной организации приблизительно летом 2022 года. В ней он был курьером и руководил складом, где хранились запрещенные вещества. Его задачей было фасовать и раскладывать наркотики по территории сразу нескольких регионов страны, а затем передавать информацию о геолокации.
Представители органов охраны правопорядка изъяли наркотические средства и остановили противозаконные действия. Общая масса товара была 39,5 кг. Осужденный получал оплату в криптовалюте, чтобы скрыть незаконное происхождение денег. В течение 12 месяцев он перевёл сумму в рубли. Сумма выручки составила 11,2 миллиона рублей.
Суд города Первоуральска признал торговца наркотиками виновным по трём статьям. Мужчина отправится в тюрьму на 17 лет, пребывая в колонии строгого режима.
Напомним, в Екатеринбурге местный житель приговорен к 9 годам колонии строгого режима за распространение наркотических веществ.