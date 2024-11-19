В Екатеринбурге сутки разыскивают 14-летнюю девочку в хиджабе

Posted 19 ноября, 06:35
Published 19 ноября, 06:35
Modified 19 ноября, 06:37
Updated 19 ноября, 06:37
Полицейские уже отправлены на поиски. К ним также присоединились волонтеры поисковых отрядов.
Рост пропавшей составляет 160 см. У нее круглое лицо, а глаза карего цвета. Волосы ребенка длинные и темные, но скрываются под хиджабом.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки просят обратиться в полицию, сообщили в УМВД Екатеринбурга.
Напомним, сообщалось также ранее, что в Екатеринбурге пропал внук самого спортивного дедушки Урала.