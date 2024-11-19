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Posted 19 ноября, 06:35

Published 19 ноября, 06:35

Modified 19 ноября, 06:37

Updated 19 ноября, 06:37

В Екатеринбурге сутки разыскивают 14-летнюю девочку в хиджабе

В Екатеринбурге сутки разыскивают 14-летнюю девочку в хиджабе

19 ноября 2024, 06:35
Фото: УМВД Екатеринбурга.
14-летняя Ерова Бибизухлия пропала в Екатеринбурге. Девочка бесследно исчезла днем 18 ноября.

Полицейские уже отправлены на поиски. К ним также присоединились волонтеры поисковых отрядов.

Рост пропавшей составляет 160 см. У нее круглое лицо, а глаза карего цвета. Волосы ребенка длинные и темные, но скрываются под хиджабом.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки просят обратиться в полицию, сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Напомним, сообщалось также ранее, что в Екатеринбурге пропал внук самого спортивного дедушки Урала.

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