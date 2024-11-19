Жителя Пышмы будут принудительно лечить от туберкулеза

Posted 19 ноября, 15:34
Published 19 ноября, 15:34
Modified 19 ноября, 15:36
Updated 19 ноября, 15:36
Житель Пышмы долгое время страдал от тяжелой формы туберкулеза, социально опасного заболевания, являлся активным бациллоносителем, однако от госпитализации наотрез отказывался. Однако в больницу его положили по иску прокуратуры, информирует пресс-служба ведомства.
Решение принял Камышловский районный суд, который согласился с доводами прокурора о том, что гражданин представляет угрозу для окружающих. В итоге мужчина помещен в специализированное противотуберкулезное учреждение.
За последнюю неделю от коронавируса скончались пять свердловчан.