Жителя Пышмы будут принудительно лечить от туберкулеза

Житель Пышмы долгое время страдал от тяжелой формы туберкулеза, социально опасного заболевания, являлся активным бациллоносителем, однако от госпитализации наотрез отказывался. Однако в больницу его положили по иску прокуратуры, информирует пресс-служба ведомства.