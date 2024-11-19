tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 15:34

Published 19 ноября, 15:34

Modified 19 ноября, 15:36

Updated 19 ноября, 15:36

Жителя Пышмы направили на принудительное решение от туберкулеза

Жителя Пышмы будут принудительно лечить от туберкулеза

19 ноября 2024, 15:34
Фото: 1MI.

Жителя Пышмы направили на принудительное решение от туберкулеза

В пгт. Пышма мужчина, который страдает открытой формой туберкулеза, отправится на принудительное лечение.

Житель Пышмы долгое время страдал от тяжелой формы туберкулеза, социально опасного заболевания, являлся активным бациллоносителем, однако от госпитализации наотрез отказывался. Однако в больницу его положили по иску прокуратуры, информирует пресс-служба ведомства.

Решение принял Камышловский районный суд, который согласился с доводами прокурора о том, что гражданин представляет угрозу для окружающих. В итоге мужчина помещен в специализированное противотуберкулезное учреждение.

За последнюю неделю от коронавируса скончались пять свердловчан.

Прокуратура добилась принудительной госпитализации больных туберкулезом тагильчан
Узнать подробнее
Читайте также:
Рвота и недомогание: как минимум 12 детей отравились в тагильской школеИстерила и звала маму: 13-летняя екатеринбурженка отравилась алкоголем в кинорумеОднообразное питание стало поводом для проверки школы в Свердловской области
#Дарья Бобровицкая#Общество#Прокуратура#Здоровье#Здравоохранение#Туберкулез#Госпитализация#Пышма#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика