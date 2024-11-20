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Posted 20 ноября, 15:43

Published 20 ноября, 15:43

Modified 20 ноября, 15:45

Updated 20 ноября, 15:45

Свердловчанка продала дочь за 100 рублей в Казахстане в присутствии ее сестры

Отдала за 100 рублей: свердловчанка продала ребенка в Казахстане при старшей дочери

20 ноября 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney.

Свердловчанка продала дочь за 100 рублей в Казахстане в присутствии ее сестры

Свердловчанка после переезда в Казахстан отдала свою восьмимесячную дочь в приемную семью на глазах своей старшей дочери, попросив 100 рублей. Спустя 45 лет сестры снова встретились.

Историю с шокирующими подробностями озвучили героини очередного выпуска программы «ДНК» на телеканале НТВ.

Галина Пупыкина, которая выросла в приемной семье, рассказала, что правда раскрылась, когда ей было 15 лет — она нашла в тумбочке документы. В итоге родители ей все рассказали, в том числе и про 100 рублей, которые им пришлось передать биологической матери. С тех пор девочка загорелась желанием найти своих настоящих родственников.

На программу приехала старшая сестра Галины Светлана, которая старше ее на 11 лет. В момент передачи она находилась рядом с матерью, однако та сказала, что маленькая сестренка умерла. Именно поэтому Светлана была шокирована, когда узнала, что та ищет ее через федеральный телеканал.

Тест ДНК подтвердил, что женщины являются родными сестрами с вероятностью 99,9%.

Ранее в Каменске-Уральском судмедэкспертам пришлось проводить экспертизу ДНК, чтобы установить точную причину смерти 16-летней Даны.

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