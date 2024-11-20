Отдала за 100 рублей: свердловчанка продала ребенка в Казахстане при старшей дочери

Posted 20 ноября, 15:43
Published 20 ноября, 15:43
Modified 20 ноября, 15:45
Updated 20 ноября, 15:45
Историю с шокирующими подробностями озвучили героини очередного выпуска программы «ДНК» на телеканале НТВ.
Галина Пупыкина, которая выросла в приемной семье, рассказала, что правда раскрылась, когда ей было 15 лет — она нашла в тумбочке документы. В итоге родители ей все рассказали, в том числе и про 100 рублей, которые им пришлось передать биологической матери. С тех пор девочка загорелась желанием найти своих настоящих родственников.
На программу приехала старшая сестра Галины Светлана, которая старше ее на 11 лет. В момент передачи она находилась рядом с матерью, однако та сказала, что маленькая сестренка умерла. Именно поэтому Светлана была шокирована, когда узнала, что та ищет ее через федеральный телеканал.
Тест ДНК подтвердил, что женщины являются родными сестрами с вероятностью 99,9%.
Ранее в Каменске-Уральском судмедэкспертам пришлось проводить экспертизу ДНК, чтобы установить точную причину смерти 16-летней Даны.