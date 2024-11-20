Отдала за 100 рублей: свердловчанка продала ребенка в Казахстане при старшей дочери

Галина Пупыкина, которая выросла в приемной семье, рассказала, что правда раскрылась, когда ей было 15 лет — она нашла в тумбочке документы. В итоге родители ей все рассказали, в том числе и про 100 рублей, которые им пришлось передать биологической матери. С тех пор девочка загорелась желанием найти своих настоящих родственников.