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Posted 20 ноября, 10:29

Published 20 ноября, 10:29

Modified 20 ноября, 10:31

Updated 20 ноября, 10:31

В Екатеринбурге завершены поиски девушки в хиджабе

В Екатеринбурге завершены поиски девушки в хиджабе

20 ноября 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге нашли 17-летнюю девочку в хиджабе, которая пропала пару дней назад.

Сообщается, что в день исчезновения девушка поссорилась с родителями, после чего ушла из дома. По словам очевидца, ее обнаружили на Белореченской улице дома у подруги, которая отмечала день рождения, пишет Ура.ру.

Также известно, что подросток учится в медколледже.

Напомним, девушка не пришла домой 18 ноября 2024 года. Вскоре после того, как она исчезла, ее родственники забеспокоились и стали ее искать.

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