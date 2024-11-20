В Екатеринбурге завершены поиски девушки в хиджабе

Posted 20 ноября, 10:29
Published 20 ноября, 10:29
Modified 20 ноября, 10:31
Updated 20 ноября, 10:31
Сообщается, что в день исчезновения девушка поссорилась с родителями, после чего ушла из дома. По словам очевидца, ее обнаружили на Белореченской улице дома у подруги, которая отмечала день рождения, пишет Ура.ру.
Также известно, что подросток учится в медколледже.
Напомним, девушка не пришла домой 18 ноября 2024 года. Вскоре после того, как она исчезла, ее родственники забеспокоились и стали ее искать.