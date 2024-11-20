В Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП с летальным исходом

По данным Госавтоинспекции Свердловской области первая авария произошла в 17:20 в Верхнепышминском районе. Водитель средних лет на Haval F7 ехал по направлению в Екатеринбург. На пути ему встретился 56-летний пешеход, переходящий проезжую часть в неположенном месте. Водитель его не заметил. К сожалению, это привело к летальному исходу пешехода.