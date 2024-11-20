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Posted 20 ноября, 05:38

Published 20 ноября, 05:38

Modified 20 ноября, 05:40

Updated 20 ноября, 05:40

В Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП с летальным исходом

В Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП с летальным исходом

20 ноября 2024, 05:38
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Два смертельных ДТП с разницей в несколько часов произошли на трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов».

По данным Госавтоинспекции Свердловской области первая авария произошла в 17:20 в Верхнепышминском районе. Водитель средних лет на Haval F7 ехал по направлению в Екатеринбург. На пути ему встретился 56-летний пешеход, переходящий проезжую часть в неположенном месте. Водитель его не заметил. К сожалению, это привело к летальному исходу пешехода.

Через небольшое количество времени, в 20:30 также случилось ДТП, итогом которого стала смерть пешехода. Это произошло в Невьянском районе. Водитель Hyundai Sonata сбил человека, находящегося на проезжей части. Пешеход не собирался переходить дорогу. Пострадавший скончался на месте.

По сообщению Госавтоинспекции, на данный момент идет уточнение обстоятельств произошедшего. Планируется проведение экспертиз, в особенности на проверку адекватности состояния участников ДТП.

Страшные ДТП произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает, что следует переходить дорогу только в специально отведенных местах. Также следует пользоваться световозвращателями, чтобы водители вас могли заметить издалека.

Ранее на трассе под Нижним Тагилом грузовик вылетел с дороги и повис на ограждении.

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