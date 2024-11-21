Школа в Нижнем Тагиле выплатит 100 тысяч ученице за перелом пальца

Posted 21 ноября, 06:27
Published 21 ноября, 06:27
Modified 21 ноября, 06:29
Updated 21 ноября, 06:29
Девочка на перемене пошла в туалет и, прищемив палец на левой руке, получила перелом ногтевой фаланги. Школьнице пришлось перенести две операции, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Во время проверки выяснилось, что в школе не были приняты меры для охраны здоровья учеников. Прокуратура направила в суд требование о взыскании денег с учреждения. Суд удовлетворил требование.
Напомним, женщина в Екатеринбурге отсудила более 140 тысяч у метрополитена за травму на одной из станций метро.