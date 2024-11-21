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Posted 21 ноября, 06:27

Published 21 ноября, 06:27

Modified 21 ноября, 06:29

Updated 21 ноября, 06:29

Школа в Нижнем Тагиле выплатит 100 тысяч ученице за перелом пальца

Школа в Нижнем Тагиле выплатит 100 тысяч ученице за перелом пальца

21 ноября 2024, 06:27
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле школа №69, которая находится на Октябрьском проспекте, выплатит ученице 100 тысяч рублей за травму пальца. Случай произошел 7 сентября 2023 года.

Девочка на перемене пошла в туалет и, прищемив палец на левой руке, получила перелом ногтевой фаланги. Школьнице пришлось перенести две операции, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что в школе не были приняты меры для охраны здоровья учеников. Прокуратура направила в суд требование о взыскании денег с учреждения. Суд удовлетворил требование.

Напомним, женщина в Екатеринбурге отсудила более 140 тысяч у метрополитена за травму на одной из станций метро.

Женщина в Екатеринбурге отсудила у дорожников и перевозчика более 200 тысяч за травму
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