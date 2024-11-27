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Posted 27 ноября, 10:22

Published 27 ноября, 10:22

Modified 27 ноября, 10:24

Updated 27 ноября, 10:24

Житель Екатеринбурга попал на крупный штраф из-за порчи лифта

Житель Екатеринбурга лишится 300 тысяч рублей за вандализм в лифте

27 ноября 2024, 10:22
Фото: 1MI.

Житель Екатеринбурга попал на крупный штраф из-за порчи лифта

Правонарушение зафиксировала камера наблюдения — у суда есть доказательства.

В Екатеринбурге суд вынес приговор жителю, обвиняемому в вандализме. Мужчина лишится солидной суммы: взыскание составит 330 тысяч рублей.

К Фемиде обратились коммунальщики, зафиксировавшие порчу лифта в многоэтажном доме на Нагорной улице. Камера в подъёмнике запечатлела гражданина, который царапал двери ключом. Жилец дома сунул ключ в створки дверей, а когда они закрылись, с силой вытащил металлический предмет, оставив отметины.

Сначала вандал вину не признавал, но после просмотра видео из кабины лифта все же сознался в содеянном.

Верх-Исетский суд встал на сторону истца в лице ООО «Форум Сервис» и обязал ответчика выплатить 310 тысяч за новую кабину и еще 24 тысячи — за работы по замене. Оспаривание штрафа не помогло — судебная коллегия по гражданским делам утвердила приговор, пишет издание «Новый день».

Ранее в Екатеринбурге мужчина, предложивший помощь пожилой женщине, украл у нее 30 тысяч рублей.

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