Житель Екатеринбурга лишится 300 тысяч рублей за вандализм в лифте

Верх-Исетский суд встал на сторону истца в лице ООО «Форум Сервис» и обязал ответчика выплатить 310 тысяч за новую кабину и еще 24 тысячи — за работы по замене. Оспаривание штрафа не помогло — судебная коллегия по гражданским делам утвердила приговор, пишет издание «Новый день».