Житель Екатеринбурга лишится 300 тысяч рублей за вандализм в лифте

Posted 27 ноября, 10:22
Published 27 ноября, 10:22
Modified 27 ноября, 10:24
Updated 27 ноября, 10:24
В Екатеринбурге суд вынес приговор жителю, обвиняемому в вандализме. Мужчина лишится солидной суммы: взыскание составит 330 тысяч рублей.
К Фемиде обратились коммунальщики, зафиксировавшие порчу лифта в многоэтажном доме на Нагорной улице. Камера в подъёмнике запечатлела гражданина, который царапал двери ключом. Жилец дома сунул ключ в створки дверей, а когда они закрылись, с силой вытащил металлический предмет, оставив отметины.
Сначала вандал вину не признавал, но после просмотра видео из кабины лифта все же сознался в содеянном.
Верх-Исетский суд встал на сторону истца в лице ООО «Форум Сервис» и обязал ответчика выплатить 310 тысяч за новую кабину и еще 24 тысячи — за работы по замене. Оспаривание штрафа не помогло — судебная коллегия по гражданским делам утвердила приговор, пишет издание «Новый день».
Ранее в Екатеринбурге мужчина, предложивший помощь пожилой женщине, украл у нее 30 тысяч рублей.