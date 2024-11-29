В Нижнетагильской колонии нашли тайник с телефонами

Posted 29 ноября, 07:49
Published 29 ноября, 07:49
Modified 29 ноября, 07:51
Updated 29 ноября, 07:51
В колонии №5 Нижнего Тагила сотрудниками службы исполнения наказаний был найден крупный тайник с запрещенными предметами.
Техника обнаружена в результате оперативных мероприятий в одном из ведер с краской. Стройматериалы находились на территории ИК-5 Свердловской области.
Всего в тайнике найдены 26 мобильных телефонов, зарядки, блоки питания, наушники и сим-карты. Все запрещенные предметы изъяты, а по факту передачи на режимную территорию техники начата проверка. Оперативники колонии должны выяснить, кто способствовал передаче в тюрьму телефонов, сообщает управление ФСИН по региону.
Ранее во время проверки колоний в Свердловской области в нижнетагильских исправительных учреждениях были найдены нарушения условий содержания осужденных.