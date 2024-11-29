В Нижнетагильской колонии нашли тайник с телефонами

Всего в тайнике найдены 26 мобильных телефонов, зарядки, блоки питания, наушники и сим-карты. Все запрещенные предметы изъяты, а по факту передачи на режимную территорию техники начата проверка. Оперативники колонии должны выяснить, кто способствовал передаче в тюрьму телефонов, сообщает управление ФСИН по региону.