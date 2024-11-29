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Posted 29 ноября, 07:49

Published 29 ноября, 07:49

Modified 29 ноября, 07:51

Updated 29 ноября, 07:51

В колонию Нижнего Тагила неизвестный передал десятки телефонов

В Нижнетагильской колонии нашли тайник с телефонами

29 ноября 2024, 07:49
Фото: tagilcity.ru.

В колонию Нижнего Тагила неизвестный передал десятки телефонов

В Нижнем Тагиле сотрудники УФСИН нашли на территории исправительного учреждения тайник с техникой. Изъяты почти три десятка телефонов.

В колонии №5 Нижнего Тагила сотрудниками службы исполнения наказаний был найден крупный тайник с запрещенными предметами.

Техника обнаружена в результате оперативных мероприятий в одном из ведер с краской. Стройматериалы находились на территории ИК-5 Свердловской области.

Всего в тайнике найдены 26 мобильных телефонов, зарядки, блоки питания, наушники и сим-карты. Все запрещенные предметы изъяты, а по факту передачи на режимную территорию техники начата проверка. Оперативники колонии должны выяснить, кто способствовал передаче в тюрьму телефонов, сообщает управление ФСИН по региону.

Ранее во время проверки колоний в Свердловской области в нижнетагильских исправительных учреждениях были найдены нарушения условий содержания осужденных.

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#Александра Никитская#Происшествия#Нижний Тагил#Криминал#Колония#Тюрьма#Инцидент
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