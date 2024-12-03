С СВО на суд: свердловская прокуратура вернет экс-руководителя дорожного управления

Posted 3 декабря, 12:26
Published 3 декабря, 12:26
Modified 3 декабря, 12:28
Updated 3 декабря, 12:28
Вячеслав Данилов — отстраненный начальника управления дорог в Свердловской области. Данилов покинул свой пост после того, как его задержали при получении крупной суммы в качестве взятки. После предъявленного обвинения в суд было подано прошение об отправке вышеупомянутого на специальную военную операцию. Районный суд согласился и Данилов покинул территорию России. Однако прокуратура считает это решение несправедливым и намерена принять меры для возвращения бывшего руководителя в зал суда — сообщает URA.RU.
Напомним, что год назад Вячеслава Данилова обвинили в получении подкупа суммой 12,1 млн рублей. Согласно информации следственного комитета, он получил деньги от руководителей компаний, которые выполняют работы по контракту, в обмен на обещание поддержки.