С СВО на суд: свердловская прокуратура вернет экс-руководителя дорожного управления

Вячеслав Данилов — отстраненный начальника управления дорог в Свердловской области. Данилов покинул свой пост после того, как его задержали при получении крупной суммы в качестве взятки. После предъявленного обвинения в суд было подано прошение об отправке вышеупомянутого на специальную военную операцию. Районный суд согласился и Данилов покинул территорию России. Однако прокуратура считает это решение несправедливым и намерена принять меры для возвращения бывшего руководителя в зал суда — сообщает URA.RU.