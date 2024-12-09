Сотрудники РЖД из Каменска-Уральского требуют доплаты за переработки

Posted 9 декабря, 11:10
Published 9 декабря, 11:10
Modified 9 декабря, 11:12
Updated 9 декабря, 11:12
В Каменске-Уральском юристы помогают сотрудникам железной дороги добиться изменения в подсчете рабочих часов для увеличения заработной платы.
Недовольных условиями труда сотни человек. При проверке рабочих графиков выяснилось, что при норме 136-168 часов рабочие трудились по 240-260 часов. При этом квитки по зарплате при увеличенной занятости не увеличились, пишет портал 66.ru со ссылкой на юриста Юлию Майорову.
Сначала работники пытались решить вопрос через руководство, но, когда диалог не привел к результатам, сотрудники нашли стороннего юриста для восстановления своих прав.
Работа над исковыми заявлениями идет с мая 2023 года, а сейчас юристы сообщают, что в суд осталось подать несколько исков. В работе Юлии Майоровой помогает супруг, ранее трудившийся на железной дороге — он разработал специальную программу, которая помогает считать зарплаты с учетом должностей и стажа.
Ранее в Нижнем Тагиле поймали рабочих, которых подозревают в краже деталей с железной дороги.