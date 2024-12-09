Сотрудники РЖД из Каменска-Уральского требуют доплаты за переработки

Работа над исковыми заявлениями идет с мая 2023 года, а сейчас юристы сообщают, что в суд осталось подать несколько исков. В работе Юлии Майоровой помогает супруг, ранее трудившийся на железной дороге — он разработал специальную программу, которая помогает считать зарплаты с учетом должностей и стажа.