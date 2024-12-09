Вице-мэр Дегтярска Андрей Ильин вышел из СИЗО

Posted 9 декабря, 09:37
Published 9 декабря, 09:37
Modified 9 декабря, 09:39
Updated 9 декабря, 09:39
Андрей Ильин, задержанный в последнюю неделю ноября, был переведен под домашний арест.
Суд удовлетворил просьбу чиновника об изменении меры пресечения на более мягкую после того, как Ильин передал правоохранителям информацию о главе города.
Ильина выпустили из изолятора 7 декабря, в этот же день суд потребовал взять под стражу мэра Дегтярска Вадима Пильникова, пишет 66.ru.
Ранее стало известно, что Пильников должен пробыть в СИЗО до 5 февраля. Его обвиняют в получении взятки в размере около пятидесяти миллионов рублей во время капитального ремонта водопровода.
О задержании главы Дегтярска стало известно 5 декабря.