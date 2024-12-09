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Posted 9 декабря, 09:37

Published 9 декабря, 09:37

Modified 9 декабря, 09:39

Updated 9 декабря, 09:39

Вице-мэр Дегтярска Андрей Ильин вышел из СИЗО

Вице-мэр Дегтярска Андрей Ильин вышел из СИЗО

9 декабря 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney.
Суд постановил освободить Андрея Ильина. Меру пречечения изменили на домашний арест минимум до конца января.

Андрей Ильин, задержанный в последнюю неделю ноября, был переведен под домашний арест.

Суд удовлетворил просьбу чиновника об изменении меры пресечения на более мягкую после того, как Ильин передал правоохранителям информацию о главе города.

Ильина выпустили из изолятора 7 декабря, в этот же день суд потребовал взять под стражу мэра Дегтярска Вадима Пильникова, пишет 66.ru.

Ранее стало известно, что Пильников должен пробыть в СИЗО до 5 февраля. Его обвиняют в получении взятки в размере около пятидесяти миллионов рублей во время капитального ремонта водопровода.

О задержании главы Дегтярска стало известно 5 декабря.

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#Александра Никитская#Общество#Суд#Уголовное дело#Чиновники#Дегтярск#Расследование#Взятка#Екатеринбург
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