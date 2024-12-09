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Posted 9 декабря, 11:47

Published 9 декабря, 11:47

Modified 9 декабря, 11:49

Updated 9 декабря, 11:49

В Челябинске женщину с ребенком поселили в конюшню

Жительницу Челябинской области поселили в конюшню

9 декабря 2024, 11:47
Фото: 1MI.

В Челябинске женщину с ребенком поселили в конюшню

В Челябинской области чиновники заселили малоимущую женщину с ребенком в конюшню. В соседнем помещении живет ее пожилая мать: недавно на пенсионерку рухнул потолок.

Жительница села Фроловка в Челябинской области едва не получила травмы и не погибла после обрушения потолка в социальном жилье. Чиновники заселили пенсионерку и ее дочь с ребенком в бывшую конюшню.

Здание, возведенное в 30-е годы XX века, в 50-60-е было переоборудовано под жилье. Несколько лет назад помещения в нем как социальное жилье получили несколько человек, включая пенсионерку и ее дочь с несовершеннолетним ребенком. Родственницы жили в соседних «квартирах», пишет «Народный фронт».

Несколько дней назад в помещении, где живет 72-летняя женщина, ночью рухнул потолок. Пожилая женщина вынуждена была уйти к соседям.

При этом здание на балансе местной администрации не стоит, глава Березовского сельского поселения, в котором находится Фроловка, ситуацию пояснить не смог, но отметил, что иного маневренного фонда в муниципальном образовании нет.

Общественные деятели направили запросы в надзорные и правоохранительные органы, а также губернатору региона с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге готовят под снос жилые дома.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Жилье#Аварийное жилье#Ветхое жилье#Обвал
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