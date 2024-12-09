Жительницу Челябинской области поселили в конюшню

Здание, возведенное в 30-е годы XX века, в 50-60-е было переоборудовано под жилье. Несколько лет назад помещения в нем как социальное жилье получили несколько человек, включая пенсионерку и ее дочь с несовершеннолетним ребенком. Родственницы жили в соседних «квартирах», пишет «Народный фронт».