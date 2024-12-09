Жительницу Челябинской области поселили в конюшню

Posted 9 декабря, 11:47
Published 9 декабря, 11:47
Modified 9 декабря, 11:49
Updated 9 декабря, 11:49
Жительница села Фроловка в Челябинской области едва не получила травмы и не погибла после обрушения потолка в социальном жилье. Чиновники заселили пенсионерку и ее дочь с ребенком в бывшую конюшню.
Здание, возведенное в 30-е годы XX века, в 50-60-е было переоборудовано под жилье. Несколько лет назад помещения в нем как социальное жилье получили несколько человек, включая пенсионерку и ее дочь с несовершеннолетним ребенком. Родственницы жили в соседних «квартирах», пишет «Народный фронт».
Несколько дней назад в помещении, где живет 72-летняя женщина, ночью рухнул потолок. Пожилая женщина вынуждена была уйти к соседям.
При этом здание на балансе местной администрации не стоит, глава Березовского сельского поселения, в котором находится Фроловка, ситуацию пояснить не смог, но отметил, что иного маневренного фонда в муниципальном образовании нет.
Общественные деятели направили запросы в надзорные и правоохранительные органы, а также губернатору региона с просьбой разобраться в ситуации.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге готовят под снос жилые дома.