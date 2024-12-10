Второй пострадавший от взрыва цистерны в Березовском скончался в больнице

Posted 10 декабря, 09:57
Published 10 декабря, 09:57
Modified 10 декабря, 10:16
Updated 10 декабря, 10:16
Сам инцидент случился 7 декабря. Двое рабочих выполняли работу по обезжириванию цистерны перед покраской. Они работали внутри. По информации прокуратуры, случился взрыв паров растворителя. Оба рабочих получили ожоги 100% тела.
Следственным комитетом в результате было возбуждено уголовное дело.
Напомним, 10 декабря стало известно, что в Екатеринбурге погиб еще один рабочий. Мужчина осуществлял работы по ремонту кровли. Он работал на высоте и сорвался. Причиной стало то, что у него был плохо пристегнут карабин.