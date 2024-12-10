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Posted 10 декабря, 09:57

Published 10 декабря, 09:57

Modified 10 декабря, 10:16

Updated 10 декабря, 10:16

Второй пострадавший от взрыва цистерны в Березовском скончался в больнице

Второй пострадавший от взрыва цистерны в Березовском скончался в больнице

10 декабря 2024, 09:57
Фото: 1MI.
Второй рабочий, который пострадал вместе с напарником при взрыве цистерны в Березовском, скончался, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Накануне, 9 декабря, стало известно о смерти первого рабочего.

Сам инцидент случился 7 декабря. Двое рабочих выполняли работу по обезжириванию цистерны перед покраской. Они работали внутри. По информации прокуратуры, случился взрыв паров растворителя. Оба рабочих получили ожоги 100% тела.

Следственным комитетом в результате было возбуждено уголовное дело.

Напомним, 10 декабря стало известно, что в Екатеринбурге погиб еще один рабочий. Мужчина осуществлял работы по ремонту кровли. Он работал на высоте и сорвался. Причиной стало то, что у него был плохо пристегнут карабин.

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