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Posted 11 декабря, 08:22

Published 11 декабря, 08:22

Modified 11 декабря, 08:24

Updated 11 декабря, 08:24

С жителя Екатеринбурга требуют больше 100 тысяч за сорванную пломбу на счетчике

С жителя Екатеринбурга требуют больше 100 тысяч за сорванную пломбу на счетчике

11 декабря 2024, 08:22
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге суд встал на сторону управляющей компании, которая потребовала с жильца квартиры более 100 тысяч рублей за отсутствующую пломбу на водяном счетчике.

Житель Екатеринбурга пошел в суд, чтобы отменить выставленный управляющей компанией счет более чем на 100 тысяч рублей. Причиной таких крупных начислений стала сорванная на счетчике ГВС пломба, а также неуплата коммунальных платежей.

В суде юридический представитель ООО УЖК «Радомир-Инвест» доказал, что пломба была сорвана намеренно с использованием инструментов, сообщает Областной суд региона. Кроме того, УК предоставила доказательства того, что объемы потребления воды в квартире истца были умышленно занижены.

Истец жаловался на отключение в квартире электричества, но Кировский районный суд города доказательств этому факту не нашел и отказал жильцу в удовлетворении требований.

Хозяин должен выплатить управляющей компании 130 с небольшим тысяч рублей. Манучехр пытался обжаловать решение в Областном суде, но Фемида также встала на сторону УК.

Ранее стало известно, что екатеринбуржцы начали получать поддельные квитанции об оплате ЖКХ.

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#Александра Никитская#Суд#ЖКХ#Задолженность#Должники ЖКХ#Оплата ЖКХ#Екатеринбург
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