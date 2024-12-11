С жителя Екатеринбурга требуют больше 100 тысяч за сорванную пломбу на счетчике

Posted 11 декабря, 08:22
Published 11 декабря, 08:22
Modified 11 декабря, 08:24
Updated 11 декабря, 08:24
Житель Екатеринбурга пошел в суд, чтобы отменить выставленный управляющей компанией счет более чем на 100 тысяч рублей. Причиной таких крупных начислений стала сорванная на счетчике ГВС пломба, а также неуплата коммунальных платежей.
В суде юридический представитель ООО УЖК «Радомир-Инвест» доказал, что пломба была сорвана намеренно с использованием инструментов, сообщает Областной суд региона. Кроме того, УК предоставила доказательства того, что объемы потребления воды в квартире истца были умышленно занижены.
Истец жаловался на отключение в квартире электричества, но Кировский районный суд города доказательств этому факту не нашел и отказал жильцу в удовлетворении требований.
Хозяин должен выплатить управляющей компании 130 с небольшим тысяч рублей. Манучехр пытался обжаловать решение в Областном суде, но Фемида также встала на сторону УК.
Ранее стало известно, что екатеринбуржцы начали получать поддельные квитанции об оплате ЖКХ.