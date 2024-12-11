С жителя Екатеринбурга требуют больше 100 тысяч за сорванную пломбу на счетчике

В суде юридический представитель ООО УЖК «Радомир-Инвест» доказал, что пломба была сорвана намеренно с использованием инструментов, сообщает Областной суд региона. Кроме того, УК предоставила доказательства того, что объемы потребления воды в квартире истца были умышленно занижены.