Жители Екатеринбурга вернули деньги за сорванную новогоднюю экскурсию для детей

Posted 16 декабря, 05:06
Published 16 декабря, 05:06
Modified 16 декабря, 05:06
Updated 16 декабря, 05:06
Родители заключили договор с местным предпринимателем о перевозке двух групп детей на мероприятие, которое должно было пройти в Верхней Пышме перед Новым годом, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
В назначенную дату автобус отвез одну группу школьников. Рейс для второй группы был отменен из-за погодных условий. После этого родители обратились в Роспотребнадзор. Им помогли составить коллективный иск в суд.
Мировой судья, рассмотрев обращение, полностью удовлетворил требования. Предприниматель выплатил деньги в полном объеме.
Напомним, в Свердловской области в отношении руководства компании «Бенит» возбудили уголовное дело за долг по зарплате сотруднику в размере 400 тысяч рублей.