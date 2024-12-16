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Posted 16 декабря, 05:06

Published 16 декабря, 05:06

Modified 16 декабря, 05:06

Updated 16 декабря, 05:06

Жители Екатеринбурга вернули деньги за сорванную новогоднюю экскурсию для детей

Жители Екатеринбурга вернули деньги за сорванную новогоднюю экскурсию для детей

16 декабря 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Родители школьников в Екатеринбурге вернули себе деньги за несостоявшуюся экскурсию в Верхнюю Пышму в декабре 2023 года.

Родители заключили договор с местным предпринимателем о перевозке двух групп детей на мероприятие, которое должно было пройти в Верхней Пышме перед Новым годом, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

В назначенную дату автобус отвез одну группу школьников. Рейс для второй группы был отменен из-за погодных условий. После этого родители обратились в Роспотребнадзор. Им помогли составить коллективный иск в суд.

Мировой судья, рассмотрев обращение, полностью удовлетворил требования. Предприниматель выплатил деньги в полном объеме.

Напомним, в Свердловской области в отношении руководства компании «Бенит» возбудили уголовное дело за долг по зарплате сотруднику в размере 400 тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Суд#Деньги#Новый год#Верхняя Пышма#Роспотребнадзор#Экскурсия#Родители#Екатеринбург
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