Мука, сахар и мясо подорожали к Новому году в Свердловской области

Продолжают дорожать и овощи. В середине декабря стоимость свежих огурцов составила 258,29 рубля (+7,93%), а помидоров — 276,29 рубля (+3,26%). Среди «борщевого набора» больше всего прибавили в цене капуста и свекла. Кило обходилось свердловчанам соответственно в 47,31 рубля (+4,52%) и в 45,33 рубля (+3,21%). А вот резкое подорожание картофеля, которое наблюдалось многие недели, немного снизилось. За корнеплод покупатели платили 49,67 рубля (+0,93%).