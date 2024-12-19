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Posted 19 декабря, 10:40

Published 19 декабря, 10:40

Modified 19 декабря, 10:42

Updated 19 декабря, 10:42

Мука, сахар и мясо подорожали к Новому году в Свердловской области

Мука, сахар и мясо подорожали к Новому году в Свердловской области

19 декабря 2024, 10:40
Фото: 1MI.
Перед Новым годом в Свердловской области вновь подорожали продукты. Статисты отметили рост цен не только на овощи, но и на другие позиции.

По данным на 16 декабря, килограмм муки в среднем по региону стоил 52,08 рубля, подорожание за неделю составило 2,37%. Также до 2% повысились цены на все виды мяса: баранину, свинину и говядину. Цена сахара в Свердловской области достигла отметки в 71,39 рубля (+0,15%).

Продолжают дорожать и овощи. В середине декабря стоимость свежих огурцов составила 258,29 рубля (+7,93%), а помидоров — 276,29 рубля (+3,26%). Среди «борщевого набора» больше всего прибавили в цене капуста и свекла. Кило обходилось свердловчанам соответственно в 47,31 рубля (+4,52%) и в 45,33 рубля (+3,21%). А вот резкое подорожание картофеля, которое наблюдалось многие недели, немного снизилось. За корнеплод покупатели платили 49,67 рубля (+0,93%).

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен на продукты в стране.

Огурцы и помидоры снова подорожали в Свердловской области
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