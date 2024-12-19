Мука, сахар и мясо подорожали к Новому году в Свердловской области

Posted 19 декабря, 10:40
Published 19 декабря, 10:40
Modified 19 декабря, 10:42
Updated 19 декабря, 10:42
По данным на 16 декабря, килограмм муки в среднем по региону стоил 52,08 рубля, подорожание за неделю составило 2,37%. Также до 2% повысились цены на все виды мяса: баранину, свинину и говядину. Цена сахара в Свердловской области достигла отметки в 71,39 рубля (+0,15%).
Продолжают дорожать и овощи. В середине декабря стоимость свежих огурцов составила 258,29 рубля (+7,93%), а помидоров — 276,29 рубля (+3,26%). Среди «борщевого набора» больше всего прибавили в цене капуста и свекла. Кило обходилось свердловчанам соответственно в 47,31 рубля (+4,52%) и в 45,33 рубля (+3,21%). А вот резкое подорожание картофеля, которое наблюдалось многие недели, немного снизилось. За корнеплод покупатели платили 49,67 рубля (+0,93%).
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен на продукты в стране.