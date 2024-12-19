Путин о мошенниках: «Банки обязаны проверять платежеспособность клиентов»

Posted 19 декабря, 11:56
Published 19 декабря, 11:56
Modified 19 декабря, 11:58
Updated 19 декабря, 11:58
К президенту обратилась жительница Казани. Она рассказала, что после взлома ее Госуслуг она оказалась должна банкам выплатить несколько кредитов на крупную сумму. Женщина спросила, как с ее маленькой пенсией и без поручителей финансовые организации могли оформить на нее кредиты.
Банки обязаны проверять платежеспособность клиентов перед выдачей кредита. То, что происходит сейчас, это, конечно, очень большую тревогу вызывает. Только с Украины выманили у россиян 250 миллиардов. Очень серьезный размах, — отметил Путин.
Президент пояснил, что вопросы мошенничества обсуждаются и в государственной думе и в Центральном банке. Затем будут приняты решения, связанные с нагрузкой на капитал в отношениях банков, которые дают необеспеченные кредиты.
Владимир Путин отвечает на вопросы жителей России во время прямой линии 19 декабря.