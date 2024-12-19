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Posted 19 декабря, 11:56

Published 19 декабря, 11:56

Modified 19 декабря, 11:58

Updated 19 декабря, 11:58

Мошенники украли у россиян более 250 миллиардов

Путин о мошенниках: «Банки обязаны проверять платежеспособность клиентов»

19 декабря 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенники украли у россиян более 250 миллиардов

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о телефонных мошенниках. Он заявил, что аферисты с Украины выманили у россиян более 250 миллиардов рублей.

К президенту обратилась жительница Казани. Она рассказала, что после взлома ее Госуслуг она оказалась должна банкам выплатить несколько кредитов на крупную сумму. Женщина спросила, как с ее маленькой пенсией и без поручителей финансовые организации могли оформить на нее кредиты.

Банки обязаны проверять платежеспособность клиентов перед выдачей кредита. То, что происходит сейчас, это, конечно, очень большую тревогу вызывает. Только с Украины выманили у россиян 250 миллиардов. Очень серьезный размах, — отметил Путин.

Президент пояснил, что вопросы мошенничества обсуждаются и в государственной думе и в Центральном банке. Затем будут приняты решения, связанные с нагрузкой на капитал в отношениях банков, которые дают необеспеченные кредиты.

Владимир Путин отвечает на вопросы жителей России во время прямой линии 19 декабря.

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