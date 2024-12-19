Путин о мошенниках: «Банки обязаны проверять платежеспособность клиентов»

К президенту обратилась жительница Казани. Она рассказала, что после взлома ее Госуслуг она оказалась должна банкам выплатить несколько кредитов на крупную сумму. Женщина спросила, как с ее маленькой пенсией и без поручителей финансовые организации могли оформить на нее кредиты.