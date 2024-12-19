Рост цен на продукты в России объяснил Владимир Путин

Posted 19 декабря, 09:40
Published 19 декабря, 09:40
Modified 19 декабря, 09:42
Updated 19 декабря, 09:42
Президенту поступило множество вопросов с разных регионов России о подорожании хлеба, рыбы, молока и масла. Люди говорят, что цены на продукты выросли в разы. Например, огурцы в ноябре подорожали на 43%.
По поводу роста цен: здесь существует вещи объективного характера и субъективного. Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, покупательная способность должна соответствовать объему товаров, проводимых в стране. А у нас зарплаты росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы, — пояснил Владимир Путин.
Напомним, что прямая линия президента в 2024 году проходит 19 декабря.