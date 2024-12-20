150 домов в Екатеринбурге остались без тепла

Минувшую ночь жители 150 домов района Уктус в Екатеринбурге провели в холоде. В результате аварии на сетях на Мраморской улице пропала горячая вода, а с ней и отопление. Несмотря на частичное прекращение подачи тепла радиаторы в квартирах за ночь все же остыли.