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Posted 20 декабря, 08:56

Published 20 декабря, 08:56

Modified 20 декабря, 08:58

Updated 20 декабря, 08:58

В Екатеринбурге больше сотни домов остались без тепла

150 домов в Екатеринбурге остались без тепла

20 декабря 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге больше сотни домов остались без тепла

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии жители полутора сотен домов провели ночь без отопления. Жители жалуются на еженедельные отключения.

Минувшую ночь жители 150 домов района Уктус в Екатеринбурге провели в холоде. В результате аварии на сетях на Мраморской улице пропала горячая вода, а с ней и отопление. Несмотря на частичное прекращение подачи тепла радиаторы в квартирах за ночь все же остыли.

Утром включили обогреватели, — сообщила читательница портала E1.

Жители района сообщают, что сталкиваются с еженедельными отключениями на ряде улиц, включая Межевую, Самолетную, Шишимскую, Миасскую и другие. Также жильцы предполагают, что Южная котельная, обслуживающая район, включая новостройки, просто не готова к повышенным нагрузкам.

В теплосетевой компании города сообщили, что провели ремонт и устранили повреждение труб к 6 утра 20 декабря.

Ранее горячую воду отключали в Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Причиной стал прорыв трубы.

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#Александра Никитская#Общество#ЖКХ#Коммунальная авария#Отключение воды#Екатеринбург#Отключение отопления
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