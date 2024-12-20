150 домов в Екатеринбурге остались без тепла

Posted 20 декабря, 08:56
Published 20 декабря, 08:56
Modified 20 декабря, 08:58
Updated 20 декабря, 08:58
Минувшую ночь жители 150 домов района Уктус в Екатеринбурге провели в холоде. В результате аварии на сетях на Мраморской улице пропала горячая вода, а с ней и отопление. Несмотря на частичное прекращение подачи тепла радиаторы в квартирах за ночь все же остыли.
Утром включили обогреватели, — сообщила читательница портала E1.
Жители района сообщают, что сталкиваются с еженедельными отключениями на ряде улиц, включая Межевую, Самолетную, Шишимскую, Миасскую и другие. Также жильцы предполагают, что Южная котельная, обслуживающая район, включая новостройки, просто не готова к повышенным нагрузкам.
В теплосетевой компании города сообщили, что провели ремонт и устранили повреждение труб к 6 утра 20 декабря.
Ранее горячую воду отключали в Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Причиной стал прорыв трубы.