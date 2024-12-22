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Posted 22 декабря, 12:08

Published 22 декабря, 12:08

Modified 22 декабря, 12:10

Updated 22 декабря, 12:10

В Нижнем Тагиле пройдет лыжная гонка памяти Сергея Хохлова

В Нижнем Тагиле пройдет лыжная гонка памяти Сергея Хохлова

22 декабря 2024, 12:08
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле состоится ежегодная гонка на лыжах, посвященная памяти зампреда «Динамо» Сергея Хохлова. Спортивное мероприятие пройдет 26 декабря 2024 года в спорткомплексе «Аист».

Данное мероприятие организовывали управление физкультуры и спорта, а также местная федерация лыжных гонок при участии организации «Динамо» и Общественного совета при городском МВД, рассказал TagilCity.ru родственник погибшего Сергея Александр Хохлов.

Первая новогодняя лыжная гонка состоялась по инициативе Хохлова при активной поддержке администрации города во время открытия Новогодней елки на Театральной площади в 1989 году. Ее главной целью были пропаганды здорового образа жизни и популяризация и развития лыжных гонок среди тагильчан, — рассказал Александр Хохлов.

В данных состязаниях могут принимать участие желающие от 13 лет. Для этого нужно заранее оформить и подать заявку.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле лыжная гонка состоялась 27 декабря.

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