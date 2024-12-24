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Posted 24 декабря, 13:43

Published 24 декабря, 13:43

Modified 24 декабря, 13:45

Updated 24 декабря, 13:45

200 миллионов рублей выделит Свердловская область на научные проекты

200 миллионов рублей выделит Свердловская область на научные проекты

24 декабря 2024, 13:43
Фото: 1MI.
В Свердловской области увеличена сумма, которую выделят региональные власти на поддержку проектов НОЦ.

В Свердловской области до 200 миллионов рублей увеличено финансирование, предназначенное для проектов научно-технологического развития. Деньги по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева будут выделены участникам УМНОЦ в 2025 году.

Для получения средств из бюджета в Центре объявят конкурс: в результате состязания выберут самые лучшие проекты, сообщается на официальном информационном портале региона.

Мера поддержки сможет покрыть до трех четвертей затрат на реализацию проектов, — заявил Куйвашев.

На поддержку могут претендовать проекты, имеющие целью повышение безопасности граждан, соцобъектов и предприятий, а также активного долголетия россиян и другие.

Ранее стало известно, что театры Нижнего Тагила получили средства на новые спектакли.

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#Александра Никитская#Общество#Наука#Свердловская область#Бюджет#Финансирование#Технологии#Областной бюджет#Екатеринбург#Научно-образовательный центр
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