200 миллионов рублей выделит Свердловская область на научные проекты

Posted 24 декабря, 13:43
Published 24 декабря, 13:43
Modified 24 декабря, 13:45
Updated 24 декабря, 13:45
В Свердловской области до 200 миллионов рублей увеличено финансирование, предназначенное для проектов научно-технологического развития. Деньги по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева будут выделены участникам УМНОЦ в 2025 году.
Для получения средств из бюджета в Центре объявят конкурс: в результате состязания выберут самые лучшие проекты, сообщается на официальном информационном портале региона.
Мера поддержки сможет покрыть до трех четвертей затрат на реализацию проектов, — заявил Куйвашев.
На поддержку могут претендовать проекты, имеющие целью повышение безопасности граждан, соцобъектов и предприятий, а также активного долголетия россиян и другие.
Ранее стало известно, что театры Нижнего Тагила получили средства на новые спектакли.